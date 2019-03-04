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    Українець Василь Кравець здобув першу перемогу в іспанській Прімері (відео)

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    У Василя Кравця (№14) з'явилися підстави для радості - Українець Василь Кравець здобув першу перемогу в іспанській Прімері (відео)
    У Василя Кравця (№14) з'явилися підстави для радості
    Сайт «Леґанес»

    Василів «Леґанес» переміг удома «Леванте»

    Екс-оборонець львівських «Карпат» Василь Кравець провів свій перший повний матч в іспанській Прімері. І здобув першу свою перемогу. В 26-му турі елітного дивізіону чемпіонату Іспанії «Леґанес», за який з середини січня виступає українець, переміг удома «Леванте» - 1:0.

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    Єдиний гол центральний хавбек Оскар забив після помилки воротаря суперників Айтора Фернандеса, який вилетів з воріт невиправдано далеко, на 13-й хвилині.

    Кравець відіграв усі 90 хвилин на звичному місці лівого латераля. Ще один українець «Леґанеса», воротар Андрій Лунін знову залишився у резерві. Правда, в Андрія є всі шанси вийти у матчі наступного туру проти «Атлетіко», адже основний голкіпер Іван Куельяр сьогодні отримав п'яте попередження й відповідно наступну гру пропустить.

    Цікаво, що в оголошеному сьогодні списку Андрія Шевченка на весняні матчі національної збірної України прізвище Луніна є, а Кравець відсутній. Можливо, ця гра нагадає тренерові збірної про Василя знову.

    Після цієї перемоги «Леґанес» набрав 33 очки і піднявся на 11-те місце в таблиці Прімери. «Леванте» має на три пункти менше і перебуває неподалік від небезпечної зони - 15-та позиція.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Лунін Василь Кравець ФК Леґанес ФК Леванте Айтор Фернандес Прімера Іван Куельяр
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