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    Магучіх нарешті випередила Ласіцкене на етапі Діамантової ліги

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    Ярослава Магучіх взяла реванш за поразку у фіналі Олімпіади&nbsp; - Магучіх нарешті випередила Ласіцкене на етапі Діамантової ліги
    Ярослава Магучіх взяла реванш за поразку у фіналі Олімпіади 
    Фото з відкритих джерел

    Фінал елітного турніру пройде 8-9 вересня в Цюриху

    На етапі Діамантової ліги в Брюсселі виступили три українські легкоатлетки – Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко.

    Левченко зупинилася на висоті 1,92 метра і не кваліфікувалася до фіналу сезону, посівши сьоме місце. Геращенко стала четвертою: Ірині підкорилася планка 1,92 м, проте вже на висоті 1,95 вона тричі помилилася.

    Боротьбу за перемогу продовжили Магучіх, а також Нікола Макдермотт і Марія Ласіцкене – це повторення фіналу Олімпійських ігор-2020. У Токіо, нагадаємо, «золото» здобула Ласіцкене, «срібло» – Макдермот, «бронзу» – Магучіх.

    Цього разу австралійка і росіянка з першого разу взяли висоту 2 метри, в той же час українці для цього знадобилися дві спроби. Далі була заявлена планка 2,02 м. Магучіх її підкорила з першого разу, а її суперниці помилилися. В результаті Ласіцкене і Макдермот перенесли свої спроби на висоту 2,04, але вона їм не скорилася. Як підсумок, Магучіх – перемогла.

    Фінал сезону пройде 8-9 вересня в Цюріху. У стрибках у висоту Україна буде представлена Іриною Геращенко та Ярославою Магучіх. Перед фіналом Геращенко займає перше місце в класифікації Діамантової ліги (29 очок), Магучіх – друге (27 очок).

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    Теги: Олімпіада легка атлетика
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    Магучіх нарешті випередила Ласіцкене на етапі Діамантової ліги