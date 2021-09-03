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    Паралімпійські ігри: спринтерка отримала пропозицію руки та серця просто на трасі (відео)

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    Стадіон для пропозиції вибрали, бо це &laquo;другий дім&raquo; спортсменки - Паралімпійські ігри: спринтерка отримала пропозицію руки та серця просто на трасі (відео)
    Стадіон для пропозиції вибрали, бо це «другий дім» спортсменки
    Скріншот із відео

    Паралімпійська спринтерка з Кабо-Верде стала нареченою після забігу

    Паралімпійська спринтерка з Кабо-Верде Кеуль Перейра Семеду в четвер, 3 вересня, отримала пропозицію руки і серця на трасі Олімпійського стадіону в Токіо. Про це інформує DW.

    На фініші жіночого бігу на 200 метрів в категорії Т11 для слабозорих спортсменів біговий гід Семеду Мануель Ваз де Вейга опустився на одне коліно, щоб попросити руки і серця спортсменки.

    Дует щойно фінішував останніми в попередньому забігу і не пройшов у наступний раунд. Але настрою це не зіпсувало.

    На відео видно, як Семеду посміхається і притискає руки до голови після отримання пропозиції, в той час як інші бігуни і гіди аплодують.

    Ваз де Вейга сказав, що, на його думку, стадіон був «кращим місцем», щоб поставити це питання.

    «Це її другий дім, – сказав він. – Ми разом 11 років. Так що я подумав, що пора», – додав він.

    «У мене немає слів, щоб описати, що я відчуваю. Але я впевнена, що наші батьки зійдуть з розуму від радості», – сказала майбутня наречена.

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    Теги: паралімпійські ігри стадіон
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    Паралімпійські ігри: спринтерка отримала пропозицію руки та серця просто на трасі (відео)