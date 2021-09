Паралімпійські ігри: спринтерка отримала пропозицію руки та серця просто на трасі (відео)

Паралімпійська спринтерка з Кабо-Верде Кеуль Перейра Семеду в четвер, 3 вересня, отримала пропозицію руки і серця на трасі Олімпійського стадіону в Токіо. Про це інформує DW.

На фініші жіночого бігу на 200 метрів в категорії Т11 для слабозорих спортсменів біговий гід Семеду Мануель Ваз де Вейга опустився на одне коліно, щоб попросити руки і серця спортсменки.

Дует щойно фінішував останніми в попередньому забігу і не пройшов у наступний раунд. Але настрою це не зіпсувало.

На відео видно, як Семеду посміхається і притискає руки до голови після отримання пропозиції, в той час як інші бігуни і гіди аплодують.

Keula Nidreia Pereira Semedo from Cape Verde got a surprise marriage proposal from guide after her Tokyo Paralympics 2020 Women's 200m T11 Heat 4 event.#YouDeserveIt #Paralympics pic.twitter.com/ZR6Lq7EwOb