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    Світоліна виграла перший трофей в сезоні

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    Еліна Світоліна виграла перший трофей у сезоні - Світоліна виграла перший трофей в сезоні
    Еліна Світоліна виграла перший трофей у сезоні
    Фото з відкритих джерел

    У фіналі турніру в Чикаго тенісистку палко підтримували українські вболівальники

    Еліна Світоліна стала переможницею турніру в Чикаго. У фіналі вона здолала французьку тенісистку Алізе Корне – 7:5, 6:4. Українка здобула 16-й трофей в кар’єрі. Останній раз вона вигравала титул на турнірі в Страсбурзі восени 2020 року.

    «Це був дуже складний тиждень. Але я щаслива, що цей трофей опинився в моїх руках. Вітаю Алізе і бажаю якнайшвидше відновитися до US Open. Дякую українським уболівальникам на стадіоні, я справді була здивована», – сказала Еліна після гри.

    На шляху до фіналу Світоліна обіграла Клару Бурель, Фіону Ферро, Христину Младеновіч і Ребекку Петерсон.

    Тим часом стартував Відкритий чемпіонат США. Еліна Світоліна у першому колі зустрінеться з Ребеккою Маріно.

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    Теги: Олімпіада США теніс Еліна Світоліна US Open
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    Світоліна виграла перший трофей в сезоні