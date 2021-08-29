Світоліна виграла перший трофей в сезоні

У фіналі турніру в Чикаго тенісистку палко підтримували українські вболівальники

Еліна Світоліна стала переможницею турніру в Чикаго. У фіналі вона здолала французьку тенісистку Алізе Корне – 7:5, 6:4. Українка здобула 16-й трофей в кар’єрі. Останній раз вона вигравала титул на турнірі в Страсбурзі восени 2020 року.

«Це був дуже складний тиждень. Але я щаслива, що цей трофей опинився в моїх руках. Вітаю Алізе і бажаю якнайшвидше відновитися до US Open. Дякую українським уболівальникам на стадіоні, я справді була здивована», – сказала Еліна після гри.

На шляху до фіналу Світоліна обіграла Клару Бурель, Фіону Ферро, Христину Младеновіч і Ребекку Петерсон.

Тим часом стартував Відкритий чемпіонат США. Еліна Світоліна у першому колі зустрінеться з Ребеккою Маріно.