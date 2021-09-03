Тренер збірної України поставив завдання виграти у чемпіонів світу

Олександр Петраков вірить у силу національної команди

У суботу, 4 вересня, збірна України проведе п’ятий відбірний матч чемпіонату світу. На НСК «Олімпійський» завітають чемпіони світу французи. Вони лідирують у нашій групі кваліфікації. А команді Олександра Петракова, щоб зазіхнути на лідерство, треба їх перемогти. Наставник так і налаштовує гравців. Про це він розповів на передматчевій пресконференції.

«Після нічиєї в Казахстані я сказав команді, що все попереду, не треба засмучуватися. Потрібно вигравати у Франції, – сказав Петраков. – Степаненко вже одужав. Він буде завтра грати. Караваєв (з його флангу влетіли два голи в грі з Казахстаном, - прим. «Главком») вже відійшов. Команда йому допомогла. Футбол – командний вид спорту, всі помиляються. До взяття воріт завжди призводить ланцюг помилок. Ми на нього розраховуємо і рухаємося далі.

Ми, як і Франція, теж вже багато матчів не можемо перемогти. Якщо не буде грати Мбапе, то у них є ким його замінити. Їх не треба боятися. Вони такі самі люди, як ми».

Матч Україна - Франція 4 вересня розпочнеться о 21:45.