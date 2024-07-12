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«Мають розмазати по газону». Журналіст емоційно прокоментував гру «Динамо» з сербським клубом

Христина Жиренко
glavcom.ua
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«Мають розмазати по газону». Журналіст емоційно прокоментував гру «Динамо» з сербським клубом
Перший матч з «Партизаном» кияни проведуть 23 липня

Вацко: Тут вже не про футбол – тут мова йде про зло, яке потрібно карати всюди, где тільки можливо

Відомий коментатор та спортивний журналіст Віктор Вацко розповів, чого він очкує від матчів київського «Динамо» з белградським «Партизаном» у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

«Я вам скажу, що я думаю про протистояння «Динамо» з «Партизаном». Кілька днів тому суперник киян зіграв товариський матч із московицькими собаками – з ЦСКА (а також з місцевими «Динамо» та «Локомотивом», – прим. ред.). Зіграв у столиці країни-терориста, країни-агресора, країни-вбивці. Вони назвали цю подію «Братський кубок». Вони розтиражували слоган у тому, що вони «брати навіки», – сказав Вацко в ефірі YouTube-каналу «Вацко Live».

Він наголосив, що сербський клуб таким вчинком наплював на мораль та закон.

«Вони кричать «брати навік». І в той же час ті, кого вони називають своїми, на**й, братами, вбивають українських дітей, вбивають українських дітей, ракетами знищуючи наші лікарні, наш «Охматдит». Тому я так скажу. Футболісти «Динамо» мають вийти на два матча з цими пі****** й розмазати їх по газону, закопати на**й під землю. Закопати так, щоб вуха заверталися! Тому що тут вже не про футбол і не про шанси – тут мова йде про зло, яке потрібно карати всюди, где тільки можливо. Це вже не про футбол, ні – це вже більше, ніж про футбол. І я дуже хотів би, щоб футболісти «Динамо» цей момент дуже чітко розуміли», – заявив Вацко.

Нагадаємо, що перший матч з «Партизаном» кияни проведуть 23 липня.

Джерело
Теги: Охматдит Віктор Вацко ФК «Партизан» (Белград) ФК «Динамо» НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів

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