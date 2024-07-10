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Ірина Геращенко Народна депутатка України

Радбез ООН. Термінове засідання чи нікчемна демагогія?

glavcom.ua
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Радбез ООН терміново збирався через удар по «Охматдиту»
фото з відкритих джерел

Росія настільки огидно брехала, що від цього перехоплює дихання

Слухати термінові дебати в Радбезі ООН про трагедію «Охмадит» – це пекло. Здається, чим ще може здивувати вбивця? Але цього разу вбивця головує за столом, де обговорюють його кривавий злочин.

Скільки з 2014 року ми чули брехні, що «нас там нет. МН17 – ето Украина. Буча – ето муляж». Тепер вбивця збиткується над онкохворими дітьми.

І якщо країни – учасники ООН не позбавлять росію місця постійного члена Радбезу ООН, ця організація повністю втратить свій сенс.

Попри безрезультатність цих дебатів, важливо, що всі країни, які взяли участь в Радбезі, заявили про повагу до територіальної цілісності України. В тому числі Китай та інші, які, правда, не змогли назвати війну війною, використовуючи слово «конфлікт». Не спромоглися сказати вголос, хто ж запустив ракету по дитячій лікарні.

Всі учасники дебатів визнали жахливість атаки на онкохворих дітей, більшість країн назвали це воєнним злочином, за який всі причетні мають понести покарання.

Представники ООН заявили: існує висока ймовірність того, що дитяча лікарня в Києві зазнала прямого влучання російської ракети.

Гендиректор «Охматдит» Володимир Жовнір онлайн повідомив, що в момент атаки в лікарні перебували понад 600 пацієнтів і стільки ж працівників, проводились три складні операції.

Поранені 300 людей, з них 8 – діти. Двоє дорослих загинули, одна з них – молода лікарка.

Пошкоджені 24 відділення. Важких пацієнтів довелось перевести в інші медичні заклади.

Атака матиме довгострокові наслідки, у дітей  не буде належної допомоги і спеціалізованих  послуг.

Представник Франції закликав ООН та інші міжнародні організації долучитися  до  документуванні воєнних злочинів рф для притягнення винних до відповідальності.

Учасники дебатів згадували мирний саміт в Швейцарії, який відбувся днями й, на жаль, не приніс деескалації.

«Жодна дитина не повинна рости під загрозою ракетних ударів, жодна дитина не має гинути під завалами лікарні», – заявила представниця Швейцарії.

Представник Словенії наголосив, що неприпустимо  звинувачувати в ударі по лікарні протиповітряну оборону, тому що докази свідчать про атаку  російської ракети.

«Це новий рівень, що показує відсутність навіть базової гуманності. Росія продовжує бити по цивільній інфраструктурі. Ми ще раз підкреслюємо, що збройне вторгнення Росії в Україну і анексія українських територій – це серйозне порушення статуту ООН і міжнародного права», – заявив представник Республіки Корея.

Представник Китаю заявив, що «сторони мають піти на поступки одна перед одною і розпочати переговори».

Взагалі, кілька країн умовного промосковського блоку використали дебати для просування теми переговорів.

«Були заклики до міжнародної спільноти створити умови для переговорів і діалогу між сторонами, і нехай усі країни роблять свій позитивний вклад у те, щоби цей конфлікт припинився. Китай завжди наголошував, що суверенітет і територіальна цілісність усіх країн має бути дотримана», – заявив представник КНР.

Росія настільки огидно брехала, що від цього перехоплює дихання. Небендзя цитував російські анонімні ТГ, нібито лікарні постраждали «через роботу української ППО».

Послу РФ у Чехії Олександру Змєєвському, якого викликали до чеського МЗС, передали текст заяви, підготовленої для сьогоднішнього засідання Радбезу. У ній  Прага  висловила обурення атаками на медзаклади.

«Те, що сталося вчора, аморально. Це поза межею. Чехія рішуче засуджує нищівні атаки, здійснені Російською Федерацією... Націлювання гіперзвукових ракет на безвинних маленьких і хворих дітей шокує». Прага підготувала цю заяву для засідання Радбезу, але росія не дозволила її виголосити.

Дії росіі жорстко засудили представники США, UK, Франції, ЄС, Польщі. Але небєндзі як з гуся вода… як правильно сказав наш представник Sergíy Kyslytsya, місце головуючого на Радбезі втоплено в крові.

І аби відмити цю кров, росію треба негайно вигнати з Радбезу ООН і інших міжнародних організацій. Інакше це все- нікчемна демагогія…

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Теги: війна Радбез ООН Україна Охматдит

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