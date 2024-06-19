Жеребкування кваліфікації Ліги чемпіонів: визначився перший суперник «Динамо»

Перший матч кияни проведуть 23 або 24 липня

«Динамо» зіграє з сербським «Партизаном»

Сьогодні, 19 червня, пройшло жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Свого суперника дізналося «Динамо» – ним став сербський «Партизан».

Перший матч кияни проведуть 23 або 24 липня, гра у відповідь відбудеться 30 чи 31 липня.

Другий кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів

Шлях представників ліг

«Лугано» (Швейцарія) – «Фенербахче» (Туреччина)

«Динамо» (Україна) – «Партизан» (Сербія)

Нагадаємо, 17 червня Національна збірна України з футболу програла у першому матчі на чемпіонаті Європи в Німеччині. Підопічні Сергія Реброва програли команді Румунії – 0:3.

Як повідомлялося, під час трансляції футбольного матчу Україна – Румунія сталася прикра ситуація – трансляція перервалася і українські вболівальники втратили змогу насолодитися грою національної збірної та побачити перший для збірної України матч на чемпіонаті Європи-2024 з футболу.