Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Жеребкування кваліфікації Ліги чемпіонів: визначився перший суперник «Динамо»

Христина Жиренко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Жеребкування кваліфікації Ліги чемпіонів: визначився перший суперник «Динамо»
Перший матч кияни проведуть 23 або 24 липня

«Динамо» зіграє з сербським «Партизаном»

Сьогодні, 19 червня, пройшло жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Свого суперника дізналося «Динамо» – ним став сербський «Партизан».

Перший матч кияни проведуть 23 або 24 липня, гра у відповідь відбудеться 30 чи 31 липня.

Другий кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів

Шлях представників ліг

  • «Лугано» (Швейцарія) – «Фенербахче» (Туреччина)
  • «Динамо» (Україна) – «Партизан» (Сербія)

Нагадаємо, 17 червня Національна збірна України з футболу програла у першому матчі на чемпіонаті Європи в Німеччині. Підопічні Сергія Реброва програли команді Румунії – 0:3.

Як повідомлялося, під час трансляції футбольного матчу Україна – Румунія сталася прикра ситуація – трансляція перервалася і українські вболівальники втратили змогу насолодитися грою національної збірної та побачити перший для збірної України матч на чемпіонаті Європи-2024 з футболу.

Читайте також: Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Партизан» (Белград) ФК «Динамо» Ліга чемпіонів

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сербські і російські фанати здавна відомі дружніми відносинами
На грі Євро-2024 знову з'явився прапор Росії
17 червня, 09:37
16-річний іспанський футболіст Ламін Ямал
Іспанський футболіст встановив рекорд на Євро-2024
16 червня, 09:13
Збірна України зустрілася з національною командою Молдови в заключному контрольному матчі перед стартом фінального турніру Євро-2024
Дитячий хор потужно виконав гімн України в Кишиневі перед футбольним матчем
11 червня, 20:35
Українці забили гол наприкінці першого тайму, ударом відзначився Артем Довбик
Збірна України з футболу поступилася Польщі в товариському матчі
8 червня, 00:47
Україна продовжує підготовку до Євро-2024
Україна оголосила заявку на товариську гру з Польщею
7 червня, 10:45
У 2021 році 30-річний футболіст перейшов у самарський клуб «Крылья Советов»
Ексфутболіст збірної України отримав російський паспорт
4 червня, 09:56
Збірна України продовжує готуватися до Євро-2024
Стала відома заявка збірної України з футболу на товариську гру з Німеччиною
3 червня, 10:36
У 8 матчах сезону Ліги чемпіонів Лунін пропустив 10 голів
Лунін потрапив до символічної збірної сезону Ліги чемпіонів
2 червня, 13:47
Рішення cele не є остаточним, УЄФА та ФІФА можуть подати апеляцію
Суд частково задовольнив позов Суперліги до УЄФА та ФІФА
27 травня, 14:32

Новини

Жеребкування кваліфікації Ліги чемпіонів: визначився перший суперник «Динамо»
Жеребкування кваліфікації Ліги чемпіонів: визначився перший суперник «Динамо»
Кріштіану Роналду встановив новий рекорд під час Євро-2024
Кріштіану Роналду встановив новий рекорд під час Євро-2024
Перебої трансляції матчу Україна – Румунія. Сервіс Megogo з'ясував причину
Перебої трансляції матчу Україна – Румунія. Сервіс Megogo з'ясував причину
Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків
Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків
Португалія перемогла Чехію в останньому матчі першого туру Євро-2024
Португалія перемогла Чехію в останньому матчі першого туру Євро-2024
Грузинські вболівальники на Євро-2024 заспівали хіт про Путіна (відео)
Грузинські вболівальники на Євро-2024 заспівали хіт про Путіна (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
Стало відомо, яке покарання отримав зрадник, який «зливав» позиції ЗСУ під Бахмутом
17K
Поляки докорінно змінили думку про українців? Тривожні результати опитування
16K
Атака на Львівщину, Блінкен розкрив плани саміту НАТО: головне за ніч
6950
Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків
4281
ЗСУ вдарили ракетами «Нептун» по нафтобазах у Краснодарському краї – ISW
3281
Легендарний японський волонтер повідомив про спробу захопити його благодійне кафе у Харкові

Новини

Атака на Львівщину, Блінкен розкрив плани саміту НАТО: головне за ніч
Сьогодні, 06:38
Пожежа у РФ, ще одна країна відкликала підпис під комюніке Саміту миру: головне за ніч
Вчора, 06:32
Вірменія пояснила, чому не підписала комюніке Саміту миру, і порадила Києву звернути увагу на поведінку іншої країни
17 червня, 19:17
Командування Сил тероборони просило ДБР порушити справу проти командира частини, де служив Шабунін (документ)
15 червня, 15:27
Тепер офіційно: нардеп Вірастюк розлучився. Суди тривали понад рік
14 червня, 17:00
Бельгійський депутат закликав Захід використовувати заморожені активи РФ
13 червня, 13:00

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua