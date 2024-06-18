Грузинські вболівальники на Євро-2024 заспівали хіт про Путіна (відео)

Пісня пролунала у прямому ефірі російського спортивного телеканалу

Під час матчу Грузії і Туреччини на Чемпіонаті Європи з футболу, вболівальники збірної Грузії заспівали хіт про російського диктатора Володимира Путіна «Путін х***о».

Пісня пролунала у прямому ефірі на російському спортивному телеканалі «Матч ТВ», який транслює Євро.

Під час матчу Грузії і Туреччини на Євро-2024 вболівальники збірної Грузії заспівали хіт про російського диктатора Володимира Путіна «Путін х***о» pic.twitter.com/S4le6mFbWR June 18, 2024

Нагадаємо, національна команда Туреччини переграла збірну Грузії в стартовому турі групи F чемпіонату Європи.

Грузія дебютувала на Євро після кваліфікації через плей-оф. В основі грузинської збірної у стартовому складі вийшов Гіоргі Цитаїшвілі, переможець молодіжного чемпіонату світу в складі України U20.

Як повідомлялося, мережею Telegram ширилося відео, на якому румуни, що приїхали вболівати за свою збірну у матчі проти збірної України на Євро-2024, нібито скандують на стадіоні прізвище російського диктатора Володимира Путіна. Насправді на відео замінили звукову доріжку.

До слова, на матчі Євро-2024 Сербія – Англія у неділю, 16 червня, був помічений прапор країни-агресора Росії. Його вивісили на стадіоні «Фельтінс Арена» в Гельзенкірхені. А на матчі-відкритті Євро-2024 між збірними Німеччини та Шотландії на трибунах вивісили мінімум два прапори Росії.