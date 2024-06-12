Головна Спорт Новини
search button user button menu button

У фан-зонах Євро-2024 заборонять прапори Росії, Ізраїлю та Палестини

Христина Жиренко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
У фан-зонах Євро-2024 заборонять прапори Росії, Ізраїлю та Палестини
Прапор Росії потрапив під заборону на Євро-2024

У фан-зонах чемпіонату буде дозволено лише національну символіку збірних-учасниць Євро

Організатори головної фан-зони чемпіонату Європи з футболу 2024 року в Берліні наклали заборону на російські, ізраїльські та палестинські прапори.

У столиці Німеччини, яка прийматиме шість матчів турніру, включаючи фінал, наполягають на тому, що вболівальники не мають права влаштовувати на майданчиках першості мітинги. Про це повідомляє видання Berliner Morgenpost.

У коментарі журналістам директор компанії, яка займатиметься операційним управлінням фан-зони, Моріц ван Дюльмен зазначив, що буде дозволено лише національну символіку збірних-учасниць чемпіонату.

«Зрозуміло, всі національні прапори країн-учасниць – дозволено. Ми просимо вас залишити всі інші прапори вдома. Чемпіонат Європи з футболу – не місце для інших мітингів. У цьому випадку ми хочемо промотувати футбол як гру», – сказав Дюльмен.

Читайте також: 
Теги: чемпіонат Європи НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головному тренеру збірної України Сергію Реброву – 50. Найцікавіші факти з біографії
Головному тренеру збірної України Сергію Реброву – 50. Найцікавіші факти з біографії
3 червня, 22:01
Збірна України продовжує готуватися до Євро-2024
Стала відома заявка збірної України з футболу на товариську гру з Німеччиною
3 червня, 10:36
У 8 матчах сезону Ліги чемпіонів Лунін пропустив 10 голів
Лунін потрапив до символічної збірної сезону Ліги чемпіонів
2 червня, 13:47
Іспанський клуб переміг з рахунком 2:0
«Реал» став переможцем Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24
2 червня, 00:14
Нульовий рахунок залишався до 116-ї хвилини, аж поки Аюб Ель-Каабі не відгукнувся на навісну передачу і не відправив мʼяч головою у ворота італійців
Грецька команда вперше в історії виграла єврокубок: «Олімпіакос» переміг «Фіорентину»
30 травня, 03:06
Частина спортсменів приєднається до команди у Львові та Жешуві, легіонери прибудуть у німецький Херцогенаурах
Частина гравців збірної України вирушила на Євро-2024 до Німеччини
30 травня, 01:51
Сьогодні Таїсії Онофрійчук виповнилось 16 років
Онофрійчук здобула бронзу на дебютному чемпіонаті Європи з художньої гімнастики
26 травня, 13:11
Харківський Житлобуд-1 приймав участь у груповому турнірі жіночої Ліги Чемпіонів
ФІФА проведе клубний чемпіонат світу з футболу серед жінок
15 травня, 21:55
Донецька команда обіграла «Ворсклу» з рахунком 2:1
«Шахтар» переміг у фіналі Кубка України з футболу
15 травня, 21:13

Новини

Україна вимагає відсторонити від Олімпіади борчинь з РФ і Білорусі, які підтримують війну
Україна вимагає відсторонити від Олімпіади борчинь з РФ і Білорусі, які підтримують війну
У фан-зонах Євро-2024 заборонять прапори Росії, Ізраїлю та Палестини
У фан-зонах Євро-2024 заборонять прапори Росії, Ізраїлю та Палестини
Син Віталія Кличка увійшов до складу молодіжної збірної України з баскетболу
Син Віталія Кличка увійшов до складу молодіжної збірної України з баскетболу
Україна здобула подвійний подіум у чоловічих стрибках у висоту на Євро-2024
Україна здобула подвійний подіум у чоловічих стрибках у висоту на Євро-2024
Після поразки Молдови Санду вийшла на поле поспілкуватися з футболістами збірної України
Після поразки Молдови Санду вийшла на поле поспілкуватися з футболістами збірної України
Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків
Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
У Києві прогриміли вибухи (оновлено)
29K
Витік даних із НАБУ. Слідство арештувало майно дітей ексчиновника і детектива
7304
Куратор «Великого будівництва», проти якого ведеться розслідування, безперешкодно їздить за кордон під час війни (документи)
6476
Покинутий бус та перерізана огорожа. На Закарпатті 18 людей втекли до Угорщини
6067
Керівник архіву СБУ розповів, про що Жириновський просив українську спецслужбу
5088
Трамп чи Байден? Опитування показало кому в світі довіряють більше

Новини

Сталева ластівка. Штучний інтелект згенерував логотип Сил безпілотних операцій
Вчора, 21:14
Командувач сил безпілотних систем: У нас не буде «єдиного шахеда» – і це добре
Вчора, 19:33
Офіс генпрокурора розказав, як бореться з тіньовим експортом зерна
Вчора, 16:14
Прессекретар Шольца заявив, що в Німеччині не буде позачергових виборів
10 червня, 18:12
СБУ затримала агента ФСБ: збирав дані про військові виші Одеси та Житомира
10 червня, 16:04
Міноборони запроваджує пряме контрактування зі світовими виробниками зброї
10 червня, 13:43

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua