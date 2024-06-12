У фан-зонах Євро-2024 заборонять прапори Росії, Ізраїлю та Палестини

У фан-зонах чемпіонату буде дозволено лише національну символіку збірних-учасниць Євро

Організатори головної фан-зони чемпіонату Європи з футболу 2024 року в Берліні наклали заборону на російські, ізраїльські та палестинські прапори.

У столиці Німеччини, яка прийматиме шість матчів турніру, включаючи фінал, наполягають на тому, що вболівальники не мають права влаштовувати на майданчиках першості мітинги. Про це повідомляє видання Berliner Morgenpost.

У коментарі журналістам директор компанії, яка займатиметься операційним управлінням фан-зони, Моріц ван Дюльмен зазначив, що буде дозволено лише національну символіку збірних-учасниць чемпіонату.

«Зрозуміло, всі національні прапори країн-учасниць – дозволено. Ми просимо вас залишити всі інші прапори вдома. Чемпіонат Європи з футболу – не місце для інших мітингів. У цьому випадку ми хочемо промотувати футбол як гру», – сказав Дюльмен.