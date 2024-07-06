Франція здолала Португалію у серії пенальті та вийшла у півфінал Євро-2024
Основний та додатковий час матчу завершився без забитих голів
Збірна Франції переграла Португалію у серії пенальті та стала другим півфіналістом Євро-2024 з футболу.
Протистояння Португалії та Франції на чемпіонатах Європи відбулося втретє поспіль. На попередньому Євро-2020 команди зіграли внічию 2:2 у груповій стадії, тоді як у 2016 році саме вони провели матч за трофей.
У першому таймі команди майже не мали моментів біля воріт одна одної. Частіше володіла м'ячем Португалія, тоді як першого удару у площину завдали французи.
Після перерви гра стала активнішою. Проте основний та додатковий час завершився без забитих голів.
У серії післяматчевих пенальті французи виявилися сильнішими, реалізувавши всі свої спроби.
Португалія – Франція 0:0, 3:5 (серія пенальті)
У півфіналі Франція зіграє проти Іспанії. Гра відбудеться 9 липня.
Нагадаємо, збірна Іспанії з футболу перемогла збірну Німеччини в овертаймі та стала першим півфіналістом Євро-2024. Футбольний матч закінчився із рахунком 2:1 на користь іспанців.
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