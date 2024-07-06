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Франція здолала Португалію у серії пенальті та вийшла у півфінал Євро-2024

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Франція здолала Португалію у серії пенальті та вийшла у півфінал Євро-2024
У серії післяматчевих пенальті французи виявилися сильнішими
фото: Reuters

Основний та додатковий час матчу завершився без забитих голів

Збірна Франції переграла Португалію у серії пенальті та стала другим півфіналістом Євро-2024 з футболу. 

Протистояння Португалії та Франції на чемпіонатах Європи відбулося втретє поспіль. На попередньому Євро-2020 команди зіграли внічию 2:2 у груповій стадії, тоді як у 2016 році саме вони провели матч за трофей.

У першому таймі команди майже не мали моментів біля воріт одна одної. Частіше володіла м'ячем Португалія, тоді як першого удару у площину завдали французи.

Після перерви гра стала активнішою. Проте основний та додатковий час завершився без забитих голів.

У серії післяматчевих пенальті французи виявилися сильнішими, реалізувавши всі свої спроби.

Португалія – Франція 0:0, 3:5 (серія пенальті)

У півфіналі Франція зіграє проти Іспанії. Гра відбудеться 9 липня.

Нагадаємо, збірна Іспанії з футболу перемогла збірну Німеччини в овертаймі та стала першим півфіналістом Євро-2024. Футбольний матч закінчився із рахунком 2:1 на користь іспанців.

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Теги: Португалія Франція чемпіонат Європи НОВИНИ ФУТБОЛУ

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