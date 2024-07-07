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Нідерланди перемогли Туреччину і стали останнім півфіналістом Євро-2024

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Нідерланди перемогли Туреччину і стали останнім півфіналістом Євро-2024
Матч завершився із рахунком 2:1 на користь збірної Нідерландів
фото: AP

Це перший вихід у півфінал чемпіонату Європи для Нідерландів за 20 років

Збірна Нідерландів стала останнім півфіналістом чемпіонату Європи-2024 з футболу після вольової перемоги над Туреччиною. Матч завершився із рахунком 2:1.

Перший тайм завершився за мінімальної переваги Туреччини. Єдиний м'яч після пів години ігрового часу забив Самет Акайдин, головою – 1:0.

Рахунок став рівним лише на 70-й хвилині. Відзначився Стефан Де Врей.

Через шість хвилин Нідерланди забили другий гол. Нікому з гравців Туреччини не вдалося перервати простріл на дальню стійку, де вдале забігання виконав Коді Гакпо – 2:1.

Це перший вихід у півфінал чемпіонату Європи для Нідерландів за 20 років. У півфіналі Нідерланди зіграють з Англією. Матч відбудеться в середу, 10 липня, о 22:00.

Півфінальні пари Євро-2024 з футболу

  • Вівторок, 9 липня. 22:00. Іспанія – Франція
  • Середа, 10 липня. 22:00. Нідерланди – Англія

Раніше збірна Англії перемогла Швейцарію за підсумками серії пенальті та пройшла до півфіналу чемпіонату Європи з футболу. 

Напередодні збірна Іспанії з футболу перемогла збірну Німеччини в овертаймі та стала першим півфіналістом Євро-2024. Футбольний матч закінчився із рахунком 2:1 на користь іспанців.

Водночас збірна Франції переграла Португалію у серії пенальті та стала другим півфіналістом Євро-2024 з футболу. 

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Теги: чемпіонат Європи спорт НОВИНИ ФУТБОЛУ Нідерланди

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