Іспанський футболіст встановив рекорд на Євро-2024

Вінгер відзначився досягненням у день народження батька

Футболіст збірної Іспанії Ламін Ямал у матчі 1-го туру групового етапу Євро-2024 проти Хорватії встановив рекорд турніру.

Крайній півзахисник «Барселони», 16-річний Ламін Ямал, вийшовши на поле стадіону у Берліні, став наймолодшим учасником в історії чемпіонатів Європи з футболу (16 років та 338 днів).

Іспанець побив рекорд польського футболіста Кацпера Козловські, який дебютував на Євро у віці 17 років та 246 днів.

Символічно, що це досягнення іспанський вінгер зробив у день народження батька.

Матч Іспанія–Хорватія завершився з рахунком 3:0 на користь іспанців, а Ямал провів на полі 86 хвилин та відзначився результативною передачею на Карвахаля.

Нагадаємо, що 14 червня, поєдинком Німеччина–Шотландія у Мюнхені розпочався Чемпіонат Європи з футболу–2024. Із 14 червня до 14 липня відбудеться фінальна частина футбольного Євро-2024. Матчі континентальної першості прийматимуть десять міст Німеччини. Фінал турніру відбудеться у неділю, 14 липня 2024 року, у Берліні.

До слова, Україна тричі в історії грала у фінальній частині Євро ( у 2012, 2016, 2021 роках).

Найкращий результат України на турнірі – чвертьфінал Євро-2020.