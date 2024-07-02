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Суддя з Перу відмовився після гри тиснути руку капітану збірної США з футболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Суддя з Перу відмовився після гри тиснути руку капітану збірної США з футболу
Під час матчу Пулішич (ліворуч) кілька разів вступав у суперечку з Ортегою (праворуч) та кричав на нього
фото: John Dorton/ISI Photos/USSF

Після фінального свистка півзахисник «Мілана» підійшов до судді та простяг руку, проте Ортега демонстративно проігнорував його

Перуанський арбітр Кевін Ортега відмовився тиснути руку капітану збірної США з футболу Крістіану Пулішичу після вильоту команди з домашнього Кубка Америки.

У ніч на вівторок, 2 липня, збірна США програла Уругваю (0:1) у третьому турі групової стадії турніру, гра відбулася у Канзас-Сіті.

Після фінального свистка півзахисник «Мілана» підійшов до судді та простяг руку, проте Ортега демонстративно проігнорував його. Цей момент потрапив на відео. При цьому Пулішич потис руку одному з лайнсменів.

Варто зазначити, що під час матчу Пулішич кілька разів вступав у суперечку з Ортегою та кричав на нього.

Збірна США не змогла пробитися у плей-офф турніру, посівши третє місце у групі С із 3 очками.

Нагадаємо, УЄФА відкрила дисциплінарну справу проти лідера збірної Англії з футболу Джуда Беллінгема.

Він звинувачується у можливому порушенні базових правил пристойної поведінки. Після голу у ворота збірної Словаччини у 1/8 фіналу Євро-2024 Джуд поцілував руку та вказав на свої статеві органи.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

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