Суддя з Перу відмовився після гри тиснути руку капітану збірної США з футболу

Під час матчу Пулішич (ліворуч) кілька разів вступав у суперечку з Ортегою (праворуч) та кричав на нього

Після фінального свистка півзахисник «Мілана» підійшов до судді та простяг руку, проте Ортега демонстративно проігнорував його

Перуанський арбітр Кевін Ортега відмовився тиснути руку капітану збірної США з футболу Крістіану Пулішичу після вильоту команди з домашнього Кубка Америки.

У ніч на вівторок, 2 липня, збірна США програла Уругваю (0:1) у третьому турі групової стадії турніру, гра відбулася у Канзас-Сіті.

Після фінального свистка півзахисник «Мілана» підійшов до судді та простяг руку, проте Ортега демонстративно проігнорував його. Цей момент потрапив на відео. При цьому Пулішич потис руку одному з лайнсменів.

Варто зазначити, що під час матчу Пулішич кілька разів вступав у суперечку з Ортегою та кричав на нього.

Збірна США не змогла пробитися у плей-офф турніру, посівши третє місце у групі С із 3 очками.

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