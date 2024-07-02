Суддя з Перу відмовився після гри тиснути руку капітану збірної США з футболу
Після фінального свистка півзахисник «Мілана» підійшов до судді та простяг руку, проте Ортега демонстративно проігнорував його
Перуанський арбітр Кевін Ортега відмовився тиснути руку капітану збірної США з футболу Крістіану Пулішичу після вильоту команди з домашнього Кубка Америки.
У ніч на вівторок, 2 липня, збірна США програла Уругваю (0:1) у третьому турі групової стадії турніру, гра відбулася у Канзас-Сіті.
Після фінального свистка півзахисник «Мілана» підійшов до судді та простяг руку, проте Ортега демонстративно проігнорував його. Цей момент потрапив на відео. При цьому Пулішич потис руку одному з лайнсменів.
Варто зазначити, що під час матчу Пулішич кілька разів вступав у суперечку з Ортегою та кричав на нього.
Збірна США не змогла пробитися у плей-офф турніру, посівши третє місце у групі С із 3 очками.
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