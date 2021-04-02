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    Новий рекорд ММА: боєць нокаутував суперника за 13 секунд

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    Костянтин Солдатов не розрахував свої можливості - Новий рекорд ММА: боєць нокаутував суперника за 13 секунд
    Костянтин Солдатов не розрахував свої можливості
    Фото facebook

    Швед Туркаль швидко розібрався з казахом Солдатовим і втік з рингу

    Невдалим виявився дебют казахстанського бійця Костянтина Солдатова на турнірі BRAVE CF 50, де його суперником виступив непереможений шведський файтер Антон Туркаль (6-0).

    Бій завершився буквально на перших секундах перемогою шведа. Туркаль прийняв виклик Солдатова, котрий буквально кинувся його бити без розвідки і ударом зворотною стороною кулака відправив суперника на настил рингу. Антон кинувся добивати Костянтина і рефері поспішив зупинити поєдинок. Бій відбувся в Бахрейні та тривав менше 13-ти секунд. Це новий рекорд нокаутів у цій організації.

    Тим часом, нагадаємо, стала відома дата дебюту Дениса Беринчика в кулачних боях. Проти ірландця Артема Лобова українець вийде 19 червня.

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      Теги: ММА
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