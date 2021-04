Новий рекорд ММА: боєць нокаутував суперника за 13 секунд

Невдалим виявився дебют казахстанського бійця Костянтина Солдатова на турнірі BRAVE CF 50, де його суперником виступив непереможений шведський файтер Антон Туркаль (6-0).

Бій завершився буквально на перших секундах перемогою шведа. Туркаль прийняв виклик Солдатова, котрий буквально кинувся його бити без розвідки і ударом зворотною стороною кулака відправив суперника на настил рингу. Антон кинувся добивати Костянтина і рефері поспішив зупинити поєдинок. Бій відбувся в Бахрейні та тривав менше 13-ти секунд. Це новий рекорд нокаутів у цій організації.

The record-breaking moment! The fastest KO in BRAVE CF history!



Take a bow, Anton Turkalj!#BRAVECF50 pic.twitter.com/5vfkmigTk4