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    МакГрегор зачекає: Мейвезер-молодший повертається у ринг для бою з Менні Пакьяо

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    МакГрегор зачекає: Мейвезер-молодший повертається у ринг для бою з Менні Пакьяо

    Поєдинок повинен відбутися у грудні цього року

    Непереможний американський боксер Флойд Мейвезер оголосив, що у грудні цього року проведе бій з філіппінцем Менні Пакьяо.

    Напередодні боксери зустрілися у Японії, де на очах глядачів обговорили можливий реванш.

    «Я повертаюся, щоб битися з Менні Пакьяо у цьому році за ще один чек з дев'ятизначною сумою», - написав Мейвезер в Instagram, додавши відео, де він стоїть поруч з Менні та каже, що повернеться у грудні, інформує «СЭ».

    Мейвезер і Пакьяо провели бій 2 травня 2015 року у Лас-Вегасі. Перемогу одноголосним рішенням суддів здобув Мейвезер, для якого вона стала 48-ою у 48 поєдинках на професійному рингу.

    Після бою з Пакьяо він провів ще один поєдинок проти Андре Берто.

    Після 49-ої перемоги Мейвезер оголосив про відхід з боксу, проте повернувся на ринг у минулому році заради бою з чемпіоном UFC Конором Макгрегором за правилами боксу. Американець тоді здобув 50-ту перемогу технічним нокаутом у 10-му раунді.

    Раніше була інформація, що Мейвезер-старший анонсував бій-реванш свого сина Флойда з Конором МакГрегором.

    бокс бій-реванш
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