Чемпіонат світу: ФІФА прокоментувала можливе перенесення матчів збірної Ірану із США

Мундіаль відбудеться з 11 червня по 19 липня 2026 року у США, Мексиці та Канаді

Збірна Ірану усі три матчі групового етапу Чемпіонату світу має провести у США

У ФІФА підтвердили, що підтримують зв'язок з Іраном, і відповіли на питання про можливе перенесення їхніх матчів на Чемпіонаті світу 2026 року із США до Мексики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Athletic.

«ФІФА перебуває у постійному контакті з усіма асоціаціями-членами, що беруть участь, включаючи Іран, для обговорення планування Чемпіонату світу з футболу 2026 року. ФІФА розраховує на те, що всі команди, що беруть участь, змагатимуться відповідно до розкладу матчів, оголошених 6 грудня 2025 року», – цитує представника ФІФА The Athletic.

11 березня 2026 року міністр спорту Ірану Ахмад Дон'ямалі повідомив, що збірна країни не візьме участі у чемпіонаті світу.

16 березня 2026 року генеральний секретар Азіатської конфедерації футболу Віндзор Джон заявив про відсутність повідомлень від Ірану щодо відмови від участі у Мундіалі.

Збірна Ірану усі три матчі групового етапу має провести у США. Команда потрапила до одного квартету зі збірними Бельгії, Єгипту та Нової Зеландії.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на Чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плейоф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде цього року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)