Легендарний Тайсон заявив, що Усик є обличчям боксу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
фото: Charlie Gray

Тайсон: Усик – справжній, чорт забирай, мужик

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі американець Майк Тайсон заявив, що 39-річний чинний чемпіон світу за версіями WBA, WBC, IBF та IBO у надважкій вазі українець Олександр Усик є обличчям сучасного боксу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Boxing News.

«Чемпіон у надважкій вазі – це завжди обличчя боксу. Усик – справжній, чорт забирай, мужик», – заявив 59-річний Тайсон.

Нагадаємо, Усик анонсував бій із кікбоксером Ріком Верховеном.

Як повідомлялося, нещодавно Олександр Усик вийшов на поле у товариському матчі «Полісся» проти канадського клубу «Ванкувер Вайткепс».

Він з’явився на полі у другому таймі під 17 номером за рахунку 2:0 на користь житомирського клубу. Олександр зіграв близько 15 хвилин. 

Матч так і закінчився з рахунком 2:0 на користь «Полісся».

Усик востаннє на даний момент виходив у ринг у травні 2025 року, коли у поєдинку з Даніелем Дюбуа вдруге у кар’єрі здобув титул абсолютного чемпіона світу. 

«Я продовжу боксувати. Хочу провести поєдинок з Діонтеєм Вайлдером. Мені цікавий цей бій. Він ексчемпіон світу, відомий та дуже сильний боксер. Він є одним з найкращих у надважкій вазі за останнє десятиліття», – зазначав Усик.

Варто зазначити, що Олександр Усик відмовився від титулу WBO та втратив звання абсолютного чемпіона.

«Всесвітня боксерська організація отримала офіційне звернення від команди Олександра Усика стосовно майбутнього титулу чемпіона WBO у важкій вазі. Після ретельного обмірковування Усик вирішив скласти з себе повноваження чемпіона», – йдеться у заяві організації.

