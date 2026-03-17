Дейлі: Поки що передчасно розглядати чи коментувати можливість включення збірної Росії на Кубок світу

Заступник комісара Національна хокейна ліга (НХЛ) Білл Дейлі заявив російським пропагандистам, що ліга поки що не хотіла б коментувати можливість участі збірної РФ у Кубку світу 2028 року. Про це інформує «Главком».

Раніше журналіст Роберт Рамба повідомив, що команди Чехії, Фінляндії та Швеції бойкотуватимуть Кубок світу у разі допуску росіян. Турнір пройде в канадських Калгарі та Едмонтоні, а також у столиці Чехії Празі.

«Нам поки що передчасно розглядати чи коментувати можливість включення збірної Росії на Кубок світу, до якого ще два роки», – сказав Дейлі.

Кубок світу – турнір під егідою НХЛ. У ньому беруть участь вісім країн.

Національна хокейна ліга повідомила, що груповий етап змагання та по одному матчу на вибуття пройдуть у Празі (Чехія) та Калгарі (Канада), а півфінали та фінал – в Едмонтоні (Канада). Склад учасників турніру офіційно ще не було оголошено.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.