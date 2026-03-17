Азербайджан – Україна. Прогноз і анонс гри кваліфікації жіночого Євробаскета

Розповідаємо про заключний поєдинок першого раунду відбору на Чемпіонат Європи 2027

17 березня 2026 року, о 17:00 за київським часом в Баку жіноча збірна України з баскетболу проведе поєдинок відбору на Євробаскет-2027 проти команди Азербайджану. Про це повідомляє «Главком».

Передматчева ситуація команд

Перед шостим ігровим туром місця команд, які зіграють сьогодні, визначені: Україна завершить перший раунд на третьому місці, а Азербайджан – на четвертому. Проте вважати, що матч буде мати товариський характер, не варто, адже його результат йде до світового рейтингу. І якщо Україна програє цей поєдинок, вона отримає великий мінус очок, що може негативно вплинути на неї в майбутніх відбіркових циклах.

Обидві команди поступилися в попередніх поєдинках: Україна – Болгарії, нав'язавши суттєвий опір по ходу поєдинку, натомість Азербайджан не зумів нічого протиставити Чорногорії (94:35). Обидві команди грали на виїзді, тож переваги у розрізі відсутності переїздів в азербайджанок не буде.

Українська команда підходить до заключного поєдинку без втрат порівняно з двома попередніми матчами. Найімовірніше, що отримають шанс зіграти молоді гравчині, такі як Христина Кулєша і Каріна Панчук, які під час першого матчу були двома найрезультативнішими в українській команді.

Натомість в азербайджанок не зіграє їхня зірка, натуралізована американка Александра Молленгауер. Баскетболістка, яка під час першого кола набирала в середньому 20 очок (а у матчі проти Чорногорії – вражаючі 36), у цей же період грала на Кубку чемпіонів з баскетболу 3х3, куди Азербайджан відібрався завдяки тому, що з трьома натуралізованими американками у складі країна стала другою на континентальній першості. Вдалося їм виступити добре і безпосередньо на турнірі, адже представниці Азербайджану обіграли США у драматичному півфіналі та вийшли до фіналу, де поступилися Нідерландам. Правила баскетболу 5х5 дозволяють мати у складі лише одну натуралізовану гравчиню, якою була Александра Молленгауер у цьому циклі та Бріана Фрейзер у минулому. Також не бере участь у відборі на Євробаскет-2027 єдина азербайджанка у складі «дрім-тім» в 3х3 Діна Ульянова.

Попередня зустріч команд

Попередній матч між збірними України та Болгарії завершився розгромною перемогою українок з рахунком 98:34. Синьо-жовті на перших хвилинах отримали опір від суперниць, які навіть мали рівний рахунок з нашою командою, але далі клас українок дав про себе знати. Команда Євгена Мурзіна реалізувала 13 дальніх, 22 середніх та 15 штрафних кидків, здобувши одну з найбільших перемог в історії.

Де дивитися матч Азербайджан – Україна

Поєдинки національної команди у березні у відборі на жіночий Євробаскет-2027 можна буде переглянути на платформі «Київстар ТБ» або на офіційному Youtube-каналі FIBA.

Нагадаємо, що став відомий склад жіночої збірної України на матчі відбору на Євробаскет-2027.