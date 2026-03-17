Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Азербайджан – Україна. Прогноз і анонс гри кваліфікації жіночого Євробаскета

Реклама
Ілля Мандебура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Україна спробує здобути найбільшу перемогу в історії у матчі з Азербайджаном
фото: Федерація баскетболу України

Розповідаємо про заключний поєдинок першого раунду відбору на Чемпіонат Європи 2027

17 березня 2026 року, о 17:00 за київським часом в Баку жіноча збірна України з баскетболу проведе поєдинок відбору на Євробаскет-2027 проти команди Азербайджану. Про це повідомляє «Главком»

Прогноз букмекерів GGBET на матч Азербайджан – Україна

На переможця матчу букмекери не приймають ставки. Натомість пропонуються коефіцієнти на інші ігрові показники. Зокрема, букмекери GGBET переконані, що на тотал більше 146,5 очок (у матчі обидві команди наберуть понад 146 очок) коефіцієнт становить 1,51 станом на 14:08. Водночас на тотал менше 156,5 очок (у матчі обидві команди наберуть менше 156 очок) коефіцієнт складає 1,52. 

Також пропонуються ставки з форою, де букмекери оцінюють значну перевагу збірної України: на Азербайджан доступні гандикапи від +51,5 (коефіцієнт 2,32) до +59,5 (1,51), тоді як на Україну – від -51,5 (1,54) до -55,5 (1,90).

Передматчева ситуація команд

Перед шостим ігровим туром місця команд, які зіграють сьогодні, визначені: Україна завершить перший раунд на третьому місці, а Азербайджан – на четвертому. Проте вважати, що матч буде мати товариський характер, не варто, адже його результат йде до світового рейтингу. І якщо Україна програє цей поєдинок, вона отримає великий мінус очок, що може негативно вплинути на неї в майбутніх відбіркових циклах. 

Обидві команди поступилися в попередніх поєдинках: Україна – Болгарії, нав'язавши суттєвий опір по ходу поєдинку, натомість Азербайджан не зумів нічого протиставити Чорногорії (94:35). Обидві команди грали на виїзді, тож переваги у розрізі відсутності переїздів в азербайджанок не буде. 

Українська команда підходить до заключного поєдинку без втрат порівняно з двома попередніми матчами. Найімовірніше, що отримають шанс зіграти молоді гравчині, такі як Христина Кулєша і Каріна Панчук, які під час першого матчу були двома найрезультативнішими в українській команді. 

Реклама. 21+

GGBET є титульним спонсором Федерації баскетболу України та збірної України. Кожен матч національної збірної – це подія, яку разом переживають мільйони українських уболівальників. Букмекерський бренд GGBET створений для тих, хто цінує реальні емоції та цінує унікальний ігровий досвід. Підтримуй Збірну України разом із GGBET!

Натомість в азербайджанок не зіграє їхня зірка, натуралізована американка Александра Молленгауер. Баскетболістка, яка під час першого кола набирала в середньому 20 очок (а у матчі проти Чорногорії – вражаючі 36), у цей же період грала на Кубку чемпіонів з баскетболу 3х3, куди Азербайджан відібрався завдяки тому, що з трьома натуралізованими американками у складі країна стала другою на континентальній першості. Вдалося їм виступити добре і безпосередньо на турнірі, адже представниці Азербайджану обіграли США у драматичному півфіналі та вийшли до фіналу, де поступилися Нідерландам. Правила баскетболу 5х5 дозволяють мати у складі лише одну натуралізовану гравчиню, якою була Александра Молленгауер у цьому циклі та Бріана Фрейзер у минулому. Також не бере участь у відборі на Євробаскет-2027 єдина азербайджанка у складі «дрім-тім» в 3х3 Діна Ульянова. 

Попередня зустріч команд

Попередній матч між збірними України та Болгарії завершився розгромною перемогою українок з рахунком 98:34. Синьо-жовті на перших хвилинах отримали опір від суперниць, які навіть мали рівний рахунок з нашою командою, але далі клас українок дав про себе знати. Команда Євгена Мурзіна реалізувала 13 дальніх, 22 середніх та 15 штрафних кидків, здобувши одну з найбільших перемог в історії. 

Де дивитися матч Азербайджан – Україна

Поєдинки національної команди у березні у відборі на жіночий Євробаскет-2027 можна буде переглянути на платформі «Київстар ТБ» або на офіційному Youtube-каналі FIBA. 

Нагадаємо, що став відомий склад жіночої збірної України на матчі відбору на Євробаскет-2027. У межах другого ігрового вікна кваліфікації Євробаскета-2027 збірна України зіграє з Азербайджаном 17 березня 2026 року у Баку (початок матчу о 17:00).

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Бренд GGBET – ліцензований оператор азартних ігор в Україні. Діяльність здійснюється відповідно до Ліцензії КРАІЛ №128 від 08.08.2023 (букмекерська діяльність) та №129 від 08.08.2023 (онлайн-казино).
Відповідальність за достовірність інформації у рекламі несе рекламодавець
Теги: баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua

Підтвердження віку

На цій сторінці може бути розміщена реклама азартних ігор.

Продовжуючи використовувати сторінку, ви підтвердуєте, що:

  • Вам виповнилося 21 рік.
  • Ви погоджуєтеся на перегляд такої реклами.
На головну