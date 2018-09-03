Мейвезер-старший анонсував бій-реванш свого сина Флойда з Конором МакГрегором



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МакГрегор і Мейвезер-молодший

І цей бій знову повинен відбутися за правилами боксу

Минулого тижня Конор МакГрегор і Флойд Мейвезер відзначили річницю свого поєдинку несподіваною хвилею нових висловлювань, і багато хто вважав це правильним знаком того, що бійці приступили до розкручування ймовірного матчу-реваншу.

Такої ж думки дотримується і батько легендарного боксера Флойд Мейвезер-старший, інформує FightTime.

«Виглядає так, що Флойд і Конор МакГрегор битимуться, - заявив Мейвезер. - Ось на що це схоже. Я не знаю точно, але як на мене, виглядає це саме так».

«Навіть якщо Конор насправді цього не хоче, він зробить це з принципу, щоб показати людям, що він може, хоча насправді він не може нічого. На цей раз МакГрегор повинен лягти, щоб у нього більше не було бажання повернутися в гру. Я хочу, щоб Флойд відбив йому це бажання остаточно», - додав батько боксера.

Мейвезер-старший пояснив, що мова йде саме про боксерський реванш, а не про поєдинок за правилами ММА, на який розраховував МакГрегор.

«Так, вони зроблять це знову тим же способом. Я думаю, Конор хоче відіграти поразку, хоча у нього нічого з цього не вийде. Але люди це обговорюють, і схоже, що зараз всі зацікавлені в цьому поєдинку», - зауважив він.

Нагадаємо, колишній чемпіон UFC у легкій і напівлегкій вазі наразі готується до повернення в октагон, де 6 жовтня на UFC 229 у Лас-Вегасі спробує повернути собі пояс у поєдинку з чинним володарем титулу UFC Хабібом Нурмагомедовим.