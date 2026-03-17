«Арсенал» – «Баєр». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Антон Федорців
Кай Гаверц засмутив співвітчизників у Леверкузені
фото: Reuters

Розповідаємо про поєдинок вівторка з найбільшою інтригою у головному єврокубку

Сьогодні, 17 березня 2026 року, лондонський «Арсенал» на арені «Емірейтс» зустрінеться з леверкузенським «Баєром» у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів на матч «Арсенал» – «Баєр»

Англійський гранд на 15:55 17 березня 2026 року став лідером симпатій, стверджують фахівці GGBET. Потенційна перемога «канонірів» запропонована з коефіцієнтом 1,28. Можливу звитягу німецького колективу оцінено балом 11,38. На нічию за підсумком 90 хвилин виставлено кеф 6,08. Промовисті цифри з виходом у 1/4 фіналу єврокубка. На путівку для лондонців закладено кеф 1,13. Натомість місце в наступному раунді для «Баєра» оцінено коефіцієнтом 6,52. На тотал менше 0,5 виставлено бал 12,88.

Передматчевий стан команд

«Арсенал» після вояжу до Німеччини встиг зміцнити лідерство в Прем'єр-лізі. На фоні втрати очок «Манчестер Сіті» підопічні Мікеля Артети здобули перемогу над ліверпульським «Евертоном» (2:0). Щоправда, дотиснули «ірисок» лондонці лише під завісу поєдинку завдяки Йокересу та Доумену. Нових кадрових втрат «каноніри» уникли, а в лазареті залишаються оборонець Тімбер, а також хавбеки Едегор і Меріно.

А ось «фармацевти» після нічиєї з «Арсеналом» (1:1) склали ще один іспит у Бундеслізі. Команда Каспера Юлманда розписала мирову з тим же рахунком із мюнхенською «Баварією». Голом у складі «Баєра» відзначився півзахисник Гарсія. Леверкузенці залишаються в перегонах за місце в Лізі чемпіонів. А от на «канонірів» під питанням участь нападника Терр'є. Оборонці Артур, Баде, Васкес у лазареті давно.

Історія очних зустрічей

«Баєр» досі залишається без перемог в активі над «Арсеналом». Утім, нічия минулої середи стала повторенням найкращого результату «фармацевтів». На груповому етапі Ліги чемпіонів 2001/02, звідки леверкузенці дійшли аж до фіналу, «Баєр» теж розписав домашню нічию з лондонцями. Та от у британській столиці на «фармацевтів» чекало гучне фіаско (1:4). У лавах «канонірів» ту перемогу забезпечили Пірес, Анрі, Вієйра та Бергкамп. М'яч престижу оформив маловідомий на фоні цих імен півзахисник Себескен.

Де дивитися матч «Арсенал» – «Баєр»

У прямому ефірі протистояння транслюватиме медіасервіс MEGOGO. Онлайн-відеотрансляція гри має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «MEGOGO Футбол 2».

