Марадона може піти з «Динамо», якщо його не влаштує білоруський клімат

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Дієго Марадона. Фото ФК «Динамо-Брест»

Дієго зможе розірвати контракт, якщо не пристосується до низьких температур

Стали відомі деталі трирічної угоди між брестським «Динамо» та новим головою правління клубу Дієго Марадоною.

За інформацією La Nacion, 57-річний аргентинець має право розірвати контракт з клубом уже через рік, передає «Спорт-Экспресс».

А відбудеться це у тому разі, якщо фахівець не зуміє пристосуватися до місцевого клімату та низьких температур.

Також наголошується, що фахівець може запросити у білоруський клуб до п'яти помічників.

Нагадаємо, що «Динамо» оголосило про призначення Марадони на посаду голови правління клубу 15 травня.

Повідомлялося, що він буде займатися питаннями стратегічного розвитку клубу, а також взаємодіяти з усіма його структурними підрозділами, включаючи дитячу академію.

Марадона приступить до своїх повноважень після закінчення Чемпіонату світу-2018.

Зауважимо, що у Білорусі приїзд Марадони до тамтешнього клубу порівняли з польотом Гагаріна у космос.

Також нагадаємо, що легендарний Марадона виконав мрію юного фаната з інвалідністю.