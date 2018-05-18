Марадона може піти з «Динамо», якщо його не влаштує білоруський клімат
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Дієго зможе розірвати контракт, якщо не пристосується до низьких температур
Стали відомі деталі трирічної угоди між брестським «Динамо» та новим головою правління клубу Дієго Марадоною.
За інформацією La Nacion, 57-річний аргентинець має право розірвати контракт з клубом уже через рік, передає «Спорт-Экспресс».
А відбудеться це у тому разі, якщо фахівець не зуміє пристосуватися до місцевого клімату та низьких температур.
Також наголошується, що фахівець може запросити у білоруський клуб до п'яти помічників.
Нагадаємо, що «Динамо» оголосило про призначення Марадони на посаду голови правління клубу 15 травня.
Повідомлялося, що він буде займатися питаннями стратегічного розвитку клубу, а також взаємодіяти з усіма його структурними підрозділами, включаючи дитячу академію.
Марадона приступить до своїх повноважень після закінчення Чемпіонату світу-2018.
Зауважимо, що у Білорусі приїзд Марадони до тамтешнього клубу порівняли з польотом Гагаріна у космос.
Також нагадаємо, що легендарний Марадона виконав мрію юного фаната з інвалідністю.