Легендарний Марадона виконав мрію юного фаната з інвалідністю (відео)
- 26 Квiтня, 12:15
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Дієго Марадона з хлопчиком-інвалідом
Дієго провів тренування з хлопчиком, у якого немає ніг
Дієго Марадона, який нині є головним тренером клубу другого дивізіону ОАЕ «Ель-Фуджайра», виконав мрію юного інваліда.
Чемпіон світу з футболу у складі збірної Аргентини провів з хлопчиком тренування.
Юний фанат з ОАЕ написав у соціальних мережах про бажання зустрітися зі своїм кумиром.
Дізнавшись про це, Марадона виконав мрію хлопчика, запросивши його у розташування клубу.
Колишній нападник збірної Аргентини зіграв у футбол і поспілкувався з відданим фанатом, доставивши йому масу позитивних емоцій.
Джерело: championat.com