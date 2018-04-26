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    Легендарний Марадона виконав мрію юного фаната з інвалідністю (відео)

    Дієго провів тренування з хлопчиком, у якого немає ніг
    Дієго Марадона, який нині є головним тренером клубу другого дивізіону ОАЕ «Ель-Фуджайра», виконав мрію юного інваліда. Чемпіон світу з футболу у складі збірної Аргентини провів з хлопчиком тренування. Юний фанат з ОАЕ написав у соціальних мережах про бажання зустрітися зі своїм кумиром. Дізнавшись про це, Марадона виконав мрію
    • 26 Квiтня, 12:15
    • Розсилка
    Дієго Марадона з хлопчиком-інвалідом
    Дієго Марадона з хлопчиком-інвалідом

    Дієго провів тренування з хлопчиком, у якого немає ніг

    Дієго Марадона, який нині є головним тренером клубу другого дивізіону ОАЕ «Ель-Фуджайра», виконав мрію юного інваліда.

    Чемпіон світу з футболу у складі збірної Аргентини провів з хлопчиком тренування.

    Юний фанат з ОАЕ написав у соціальних мережах про бажання зустрітися зі своїм кумиром.

    Дізнавшись про це, Марадона виконав мрію хлопчика, запросивши його у розташування клубу.

    Колишній нападник збірної Аргентини зіграв у футбол і поспілкувався з відданим фанатом, доставивши йому масу позитивних емоцій.

    Джерело: championat.com

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