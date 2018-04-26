Легендарний Марадона виконав мрію юного фаната з інвалідністю (відео)

Дієго провів тренування з хлопчиком, у якого немає ніг

Дієго Марадона, який нині є головним тренером клубу другого дивізіону ОАЕ «Ель-Фуджайра», виконав мрію юного інваліда. Чемпіон світу з футболу у складі збірної Аргентини провів з хлопчиком тренування. Юний фанат з ОАЕ написав у соціальних мережах про бажання зустрітися зі своїм кумиром. Дізнавшись про це, Марадона виконав мрію