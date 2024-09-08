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Спортсменку змусили заховати українську наліпку з серцем на Паралімпіаді-2024

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Спортсменку змусили заховати українську наліпку з серцем на Паралімпіаді-2024
Оксана Мастерс родом із Хмельницького
фото з відкритих джерел

Мастерс заявила, що пожертвує частину призових від виступу на підтримку України

Американська велоспортсменка українського походження Оксана Мастерс повідомила, що організатори Паралімпійських ігор-2024 змусили її заклеїти на шоломі наліпку із «зображення українського серця». Про це пише CNN.

Велоспортсменка розповіла, що це сталося перед самим стартом. За її словами, на зображені була лише форма серця, однак організатори вказали «прикрити українську наліпку з серцем».

«На цьому зображенні не було нічого, лише серце. Це було складно для мене, тому що я людина, яка народилася в Україні і є американською спортсменкою. Я відчуваю, що представляю ті місця, звідки я родом», – сказала Мастерс.

Вона додала, що не впала духом через зауваження, а навпаки це надало їй енергії та мотивувало ще більше.

«Мене це справді запалило. Це просто підлило олії у вогонь. Те, що хтось приховав мою наліпку, не приховає мій вогонь», – додала велоспортсменка.

Спортсменку змусили заховати українську наліпку з серцем на Паралімпіаді-2024 фото 1

Оксана Мастерс родом із Хмельницького. Вона народилась із порушеннями розвитку кінцівок. Біологічні батьки відмовились від дитини, після чого в семирічному віці її усиновила американка Гей Мастерс.

Вона змагається у класі H1-5 та здобула дві золоті медалі на Паралімпіаді-2024.

Раніше Мастерс заявила, що пожертвує частину призових від виступу на Паралімпіаді-2024 на підтримку України.

Раніше Міжнародна федерація каное заборонила українській веслувальниці Анастасії Четвериковій виступати на Олімпіаді в Парижі з написом «I'm Ukrainian» на судні.

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Теги: батьки медалі Олімпіада

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