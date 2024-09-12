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США дозволять Україні бити вглиб Росії, проте є один нюанс – The Times

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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США дозволять Україні бити вглиб Росії, проте є один нюанс – The Times
Байден може дати зелене світло Україні на використання ракет Storm Shadow та Scalp для ураження цілей на російській території
фото з відкритих джерел

Британія і Франція підтримують зняття обмежень на використання Україною своїх далекобійних ракет

Сполучені Штати Америки можуть дозволити Україні використовувати британські та французькі далекобійні ракети для ударів по території Росії. Однак під цей дозвіл не потрапить зброя самих США. Про це повідомляє The Times.

За даними анонімних джерела, президент США Джо Байден може дати зелене світло президенту України Володимиру Зеленському на використання ракет Storm Shadow та їхніх французьких аналогів Scalp для ураження цілей на російській території на тій підставі, що Велика Британія та Франція підтримують такий крок. Водночас США навряд дозволять Україні запустити свої Atacms.

Очікується, що Байден обговорить це питання з іншими європейськими лідерами, щоб вислухати їхні думки щодо будь-яких змін у політиці.

Наразі відомо, що і Британія, і Франція підтримують зняття обмежень на використання Україною своїх далекобійних ракет, але поки що американці блокують ці зміни, побоюючись ескалації

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки хочуть отримати від президента Україна Володимира Зеленського деталізацію стратегії ударів по Росії. Цей план Штати хочуть отримати перш ніж дати дозвіл на удари по території Росії.

Раніше двопартійна група конгресменів і сенаторів у листі закликала Джо Байдена негайно зняти будь-які обмеження на застосування далекобійної зброї по території Росії.

Як повідомлялося, частина членів американської адміністрації вже змінила свою думку щодо заборони ЗСУ вражати цілі у глибині російської території.

До слова, президент США Джо Байден не виключає, що Україна може отримати дозвіл на удари по території Росії далекобійною зброєю. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. Блінкен сказав, що США подбали про те, щоб Україна «мала все необхідне і вчасно, щоб бути ефективною у відбитті російської агресії» з моменту російського вторгнення у лютому 2022 року.

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Теги: США Джозеф Байден зброя росія війна Франція Велика Британія

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