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У Парижі стартували Олімпійські ігри. Яскраві фото церемонії відкриття

Ілля Мандебура
glavcom.ua
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У Парижі стартували Олімпійські ігри. Яскраві фото церемонії відкриття
Церемонія відкриття розпочалася о 20:30 на річці Сені
Фото: Olympics.com

Урочисте дійство стало історичним з багатьох причин

Столиця Франції готова до проведення головного спортивного форуму – Олімпіади. Наступні 16 днів будуть насичені спортивними подіями та спектром емоцій. 

Уже відбулася церемонія відкриття змагань, яка точно запам'ятається як одна з найбільш рекордних в історії. Зокрема, організатори зазначили, що цей початок Олімпіади стане найбільшим за кількістю глядачів та географічним охопленням. 

25 фото
На весь екран
Фото: Olympics.com

Початок дійства супроводжувався відео з легендарним французьким футболістом та тренером Зінедіном Зіданом, який через різні локації ніс олімпійський факел та передав один з традиційних символів дітям-спортсменам у метро.

Сама ж урочистість проходила на декількох відомих локаціях, включаючи річку Сену, стадіон , Аустерліцький міст, Трокадеро – еспланада навпроти Ейфелевої вежі. Церемонія містила 12 частин, кожна з яких завершувалася музичним виступом. Зокрема, у першому акті виступила відома співачка Леді Гага, а в наступних з'явилися Селін Діон, Айя Накамура. Хоч погода не була схильною до проведення такого заходу, вдалося створити чудову атмосферу та додати масштабності дійству. 

Нагадаємо, першими з українців вступили в боротьбу представники футболу та стрільби з лука. На жаль, чоловіча футбольна команда поступилася Іраку (1:2), а лучники не змогли потрапити до змішаного командного турніру.

Перші медалі розіграють вже завтра. За них вестимуть боротьбу фехтувальники, стрибунки у воду, дзюдоїсти, велогонщики, скейтбордисти, плавці та регбісти. Україна ж 27 липня буде намагатися здобути нагороди в перших чотирьох видах спорту. Завершаться Олімпійські Ігри-2024 11 серпня.  

Раніше повідомлялося, що речник Національного олімпійського комітету України Максим Чеберяка зазначив в коментарі телеканалу «Еспресо», що українські атлети попереджені щодо поведінки з так званими нейтральними спортсменами з Росії та Білорусі. За словами речника Національного олімпійського комітету України, перебуваючи в Олімпійському селищі, вони до останнього не знають всіх деталей та подробиць церемонії відкриття, їх не повідомляють з метою безпеки.

Як повідомлялося, Україна буде представлена на Олімпіаді практично в усіх видах спорту, крім ігрових. Водночас збірна з футболу вперше за час незалежності виступить на Іграх.

Теги: Селін Діон метро Україна Еммануель Макрон стадіон співачка відео олімпійські ігри медалі погода Олімпіада

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