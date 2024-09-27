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Французький мільярдер сховав Павла Дурова у «таємних апартаментах»

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Французький мільярдер сховав Павла Дурова у «таємних апартаментах»
Павло Дуров зараз перебуває у Парижі
фото із відкритих джерел

RMC: мільярдер Ксав'є Ньєль підтвердив, що дав Павлу Дурову «таємні апартаменти»

Французький мільярдер Ксав'є Ньєль допоміг засновнику Telegram Павлу Дурову після арешту, зокрема він надав йому «таємні апартаменти» у яких перебуває зараз Дуров. Про це Ньєль заявив в ефірі радіостанції RMC. Зазначимо, підприємець змушений залишатися в країні через судовий контроль. 

«Я вважаю, що Дуров не перетнув межу, бо він ще не засуджений», – підкреслив Ньєль.

Мільярдер зазначив, що коли у нього є друг, який потрапив у скрутну ситуацію та дзвонить йому, то він «тут як тут». Ньєль підкреслив, що в контексті проблем із законом зазвичай зникають усі, хто міг би допомогти.

Дурова затримали правоохоронці у паризькому аеропорту Ле-Бурже 24 серпня. Арешт підприємця викликав критику громадськості та політиків у багатьох країнах. Засновника Telegram підозрюють у 10 правопорушеннях та кримінальних злочинах.

Раніше стало відомо, яку суму оціннюються статки Дурова. Журналісти повідомили про цифру у розмірі $9-15 млрд. На думку аналітиків, сума застави для виходу підприємця на волю видається незначною. Журналісти нагадали, що Павло Дуров любить демонструвати свій аскетичний спосіб життя – пропагує відмову від кави, алкоголю, м'яса, молочних продуктів та ліків, приймає крижані ванни вранці та практикує медитації у пустелі.

Раніше йшлось про те, що  засновник месенджера Telegram Павло Дуров, якого французький суд випустив під заставу, шукає квартиру у центрі Парижа напередодні суду. Бізнесмен хоче переїхати в нове житло, причому вартість житлоплощі його не хвилює. Він уже доручив агенту з нерухомості підшукати йому будинок у «гарних районах» Парижа»

Теги: арешт житло бізнесмен Павло Дуров Париж Франція Telegram

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