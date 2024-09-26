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Париж і Вашингтон готують план щодо Лівану

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Париж і Вашингтон готують план щодо Лівану
МЗС Франції розкрило плани щодо угоди Ізраїлю та Лівану
колаж: 24 Канал

Новий план США та Франції передбачає тимчасове припинення вогню між Ізраїлем і Ліваном на 21 день

Париж і Вашингтон незабаром представлять план щодо врегулювання ситуації в Лівані, який передбачає тимчасове припинення вогню на 21 день, повідомив глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро. Про це пише TRT Haber.

«Я працював із нашими американськими партнерами над угодою про тимчасове припинення вогню терміном на 21 день, щоб забезпечити можливість для переговорів (між Ізраїлем та Ліваном, – «Главком»)»,– сказав він у ході засідання Ради безпеки ООН. Міністр зазначив, що цю «платформу буде оприлюднено дуже скоро».

«Ми розраховуємо на те, що обидві сторони приймуть її негайно, щоб захистити громадянське населення та розпочати дипломатичні переговори», – додав він.

Ізраїльська авіація з ранку понеділка почала завдавати масованих ударів по поселеннях на півдні та сході Лівану. Під удар потрапили десятки сіл та низка обласних населених пунктів. Декілька десятків мирних громадян отримали поранення. «Хезболла» випустила десятки ракет у бік півночі Ізраїлю. Уряд Лівану вже закликав ООН втрутитися та зупинити «ізраїльську агресію».

Ескалація конфлікту між Ліваном та Ізраїлем посилилася після того, як ізраїльська армія вдарила 30 липня по південному передмісті Бейрута в районі Харет Хрейк, внаслідок якого було повністю зруйновано житловий будинок. Загинуло семеро людей, включаючи високопоставленого командира «Хезболли» Фуада Шукра. У серпні лідер «Хезболли» Хасан Насралла заявив, що дії Ізраїлю «перейшли всі червоні лінії» і відповідь на подібну атаку буде здійснена найближчим часом. В Ізраїлі, у свою чергу, попередили, що будь-які дії агресії проти Ізраїлю можуть призвести до масштабних руйнівних наслідків для Лівану.

Нагадаємо, «Хезболла» вперше за довгий час вирішила завдати ракетного удару по столиці Ізраїлю. Війська країни перехопили ракету, яка, за їх словами, летіла у напрямку житлового кварталу. Це перший випадок в історії, коли терористи угруповання «Хезболла» обстріляли Тель-Авів. На щастя, ракета була успішно перехоплена системою протиповітряної оборони ЦАХАЛ. Відразу після ракетної атаки пускову установку на півдні Лівану було знищено. 

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Теги: США міністр Ізраїль армія Франція Вашингтон Ліван переговори

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