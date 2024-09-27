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Без пільг і доступу до медицини: уряд Франції взявся зменшити кількість біженців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Без пільг і доступу до медицини: уряд Франції взявся зменшити кількість біженців
Франція хоче прибрати з країни частину мігрантів
фото із відкритих джерел

Франція хоче стримувати біженців, і уряд вимушений обрізати пільги

Новий уряд Франції хоче зменшити наплив мігрантів та радикально скоротити для них пільги. Про це пише видання Bild.

Йдеться насамперед про безкоштовний доступ до системи охорони здоров'я. За словами французького міністра внутрішніх справ Бруно Реталло, мета скорочення пільг ‒ відлякати мігрантів, для яких Франція «надто приваблива порівняно з іншими країнами».

«Я використовуватиму всі засоби, що є в моєму розпорядженні, для скорочення імміграції», ‒ продовжив міністр. Він вважає за неможливе впоратися з напливом 470 тис. мігрантів (як минулого року), «інтегрувати їх належним чином, гідно розміщувати та навчати».

Ідея Реталло вже отримала підтримку прем'єр-міністра Мішеля Барньє, який і раніше критикував концепцію мультикультурного суспільства, називав його «мультиконфліктним» і стверджував, що мігранти «приїжджають не для того, щоб стати французами,».

Нагадаємо, Франція виявилася найгіршим варіантом для життя українських біженців, пише видання Politico. За словами авторів статті, до країни приймається менше однієї особи на 1000 громадян. Мова також відіграє важливу роль: слов’яномовні країни притягли велику кількість українських біженців. Але, як кажуть аналітики, окрім мови, причиною різкої невідповідності у Франції можуть бути такі фактори, як географічна близькість до України, фінансова підтримка біженців і заздалегідь створена мережа громад.

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Теги: міністр Франція мігранти уряд пільги біженці

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