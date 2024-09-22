У Франції сформовано новий уряд країни

У суботу пізно ввечері після більш як двох тижнів інтенсивних переговорів з усіма політичними силами французам представили урядову команду нового прем’єр-міністра Мішеля Барньє

Новий уряд Франції під керівництвом Мішеля Барньє сформовано на тлі політичної нестабільності

21 вересня у Франції було оголошено новий склад уряду. Однією з найважливіших змін стало призначення 73-річного Мішеля Барньє прем'єр-міністром Франції. Барньє відомий своїм досвідом у дипломатії, зокрема його роллю в переговорах щодо виходу Великобританії з ЄС (Brexit). Про це повідомляє агентство Reuters.

Серед ключових призначень у новому уряді

Жан-Ноель Барро, який раніше був відомий своєю роботою в сфері цифрових трансформацій, став міністром закордонних справ.

Антуан Арман – колишній голова парламентської комісії з економічних питань, став міністром фінансів. Він має вирішувати складні питання бюджету на 2025 рік.

Себастьян Лекорню – залишився на посаді міністра оборони, продовжуючи роботу зі зміцнення військових спроможностей Франції, зокрема з огляду на підтримку України у військовій сфері.

Брюно Ретайо – новий міністр внутрішніх справ, зосередиться на національній безпеці та імміграційній політиці.

На додаток до списку міністрів, Єлисейський палац оприлюднив також перелік заступників міністрів. У ньому привертає увагу прізвище Бенджамена Аддада, який буде відповідальний за Європу. Раніше цей депутат від макронівської партії «Ренесан» очолював групу дружби Франція-Україна у Національній асамблеї.