Вайлдера відсторонили від боїв на пів року, Ф’юрі – на півтора місяці

Американському боксеру заборонено виходити на ринг з медичних міркувань

Деонтей Вайлдер, який поступився нокаутом в поєдинку за пояс WBC Тайсону Ф’юрі, у найближчі пів року на ринг не вийде. Колишній чемпіон світу з боксу зламав руку в поєдинку та пропустив дуже багато ударів, через що навіть опинився в лікарні. З медичних міркувань його відсторонили від боїв на шість місяців. Про це повідомляє Independent.

Що стосується Ф'юрі, то його відсторонили на 45 днів.

На рахунку Тайсона Ф'юрі 32 поєдинки, в яких він здобув 31 перемогу, з яких 22 нокаутом, один бій був завершений внічию. У Деонтея Вайлдера 45 боїв в професійній кар'єрі, 41 з яких завершився перемогами нокаутом, один – внічию і два поразкою – обидві в поєдинках з Ф'юрі.

Вайлдер був нокаутований Ф'юрі в 11-му раунді. Обидва боксери по два рази побували в нокдауні.