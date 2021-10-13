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    Вайлдера відсторонили від боїв на пів року, Ф’юрі – на півтора місяці

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    Деонтею Вайлдеру добре дісталося в поєдинку з Тайсоном Ф'юрі - Вайлдера відсторонили від боїв на пів року, Ф’юрі – на півтора місяці
    Деонтею Вайлдеру добре дісталося в поєдинку з Тайсоном Ф'юрі
    Фото з відкритих джерел

    Американському боксеру заборонено виходити на ринг з медичних міркувань

    Деонтей Вайлдер, який поступився нокаутом в поєдинку за пояс WBC Тайсону Ф’юрі, у найближчі пів року на ринг не вийде. Колишній чемпіон світу з боксу зламав руку в поєдинку та пропустив дуже багато ударів, через що навіть опинився в лікарні. З медичних міркувань його відсторонили від боїв на шість місяців. Про це повідомляє Independent.

    Що стосується Ф'юрі, то його відсторонили на 45 днів.

    На рахунку Тайсона Ф'юрі 32 поєдинки, в яких він здобув 31 перемогу, з яких 22 нокаутом, один бій був завершений внічию. У Деонтея Вайлдера 45 боїв в професійній кар'єрі, 41 з яких завершився перемогами нокаутом, один – внічию і два поразкою – обидві в поєдинках з Ф'юрі.

    Вайлдер був нокаутований Ф'юрі в 11-му раунді. Обидва боксери по два рази побували в нокдауні.

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    Теги: бокс Тайсон Ф'юрі Діонтей Вайлдер
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    Вайлдера відсторонили від боїв на пів року, Ф’юрі – на півтора місяці