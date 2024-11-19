Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Збірна України вийшла у плей-оф Ліги націй, перегравши Албанію

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Збірна України вийшла у плей-оф Ліги націй, перегравши Албанію
Збірна України перемогла Албанію
фото з відкритих джерел

Українська футбольна збірна перемогла на виїзді Албанію з рахунком 2-1

Збірна України з футболу провела останній поєдинок у 2024 році у рамках розіграшу Ліги націй. Щоб потрапити до плей-оф турніру, підопічним Сергія Реброва потрібно було перемагати албанців та сподіватися, що у паралельному матчі грузини не зможуть виграти у Чехії. Матч в Албанії завершився із рахунком 2-1 на користь українців, аналогічний рахунок зафіксовано і в матчі збірних Чехії та Грузії (2-1). Саме тому збірна України посіла у своїй групі друге місце та очікуватиме на суперника в раунді плей-оф Ліги націй для можливості підвищення у класі.

В першому таймі на 5-й хвилині Зінченко провів перший гол.

А вже на 10-й хвилині Роман Яремчук подвоїв перевагу українців.

За рахунку 2-0 на користь України команди відправились у роздягальні.

У другому таймі набагато активніше грала збірна Албанії та мала кілька хороших нагод. Одна із них переросла у пенальті, яке на 75-й хвилині реалізував Байрамі. Не дивлячись на те, що кінцівка матчу була напруженою, українці зуміли довести матч до переможного завершення. 

Ця перемога означає, що команда Реброва побореться за можливість підвищення до ливізіону А у Лізі націй. Для цього Україні доведеться зіграти із однією з команд, як у вищому дивізіоні посіли у своїх групах третє місце. Суперниками українців можуть стати збірні: Бельгії, Угорщини, Сербії, або Шотландії. Жеребкування наступного раунду відбудеться 22 листопада.

Раніше повідомлялось, що у груповому раунді Ліги націй 2024/25 залишається провести останній, шостий тур. Збірна України закриватиме основну частину турніру матчем з Албанією у вівторок, 19 листопада.

внічию з командою Грузії в матчі 5-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні «Батумі-Арена» у грузинському місті Батумі завершився з рахунком 1:1.

Читайте також:

Теги: Збірна України жеребкування українці Україна Роман Яремчук роман перемога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З 90-х в Україні була норма: якщо людина проживала в Чорнобильській зоні на момент аварії й сім років після неї, то вона має право отримувати доплату до пенсії
Після вторгнення РФ українці активно «селяться» у Чорнобильській зоні: причина
Сьогодні, 20:53
WSJ розкрила деталі «мирного плану» Трампа для України
Відмова від НАТО і заморозка фронту? Банкова прокоментувала чутки про «мирний план» Трампа
7 листопада, 11:51
Перемога Трампа. Соратник Путіна протверезив росіян
Перемога Трампа. Соратник Путіна протверезив росіян
6 листопада, 11:59
Трамп ніколи не запропонує Путіну те, що він хоче в Україні
Чи пристане Путін на план Трампа щодо припинення війни: аналіз від WP
3 листопада, 20:04
Тисячу гривень від держави Мінекономіки пропонує пожертвувати на армію
Мінекономіки підказало українцям, як можна витратити «тисячу від Зеленського»
3 листопада, 16:47
Окупанти продовжують вбивати українців у полоні, – заявив Горішній
Міжнародні організації не виконують своїх обіцянок щодо полонених «Азову», – військовий
1 листопада, 17:02
За словами Шмигаля, зимова «єПідтримка» разом з іншими програмами матиме вагомий кумулятивний ефект
Україна готує комплексний пакет зимової підтримки родин
29 жовтня, 13:14
У Росії поступово настає криза
Війна без фінансування: чому економіка РФ не витримає тиску
28 жовтня, 20:11
10 жовтня аналітики Deep State повідомили про розстріл дев'яти українських військовослужбовців
Розстріл українських військових на Курщині: батьки впізнали сина на відео
22 жовтня, 09:53

Новини

Збірна України вийшла у плей-оф Ліги націй, перегравши Албанію
Збірна України вийшла у плей-оф Ліги націй, перегравши Албанію
Зінченко та збірна України присвятили перший гол проти Албанії тисячному дню війни
Зінченко та збірна України присвятили перший гол проти Албанії тисячному дню війни
Україна оголосила стартовий склад на вирішальний поєдинок Ліги націй
Україна оголосила стартовий склад на вирішальний поєдинок Ліги націй
УЄФА виплатить країні-агресорці Росії 7,6 млн євро
УЄФА виплатить країні-агресорці Росії 7,6 млн євро
Лунін ризикує втратити місце у воротах Реала
Лунін ризикує втратити місце у воротах Реала
Олімпійський чемпіон з Росії Нагорний потрапив під санкції Британії
Олімпійський чемпіон з Росії Нагорний потрапив під санкції Британії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
106K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 листопада: ситуація на фронті
38K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 листопада 2024
34K
США звинуватили Китай у лицемірстві під час засідання Радбезу ООН
25K
Російський полк 20-ї мотострілецької дивізії дезертував з фронту: названо кількість солдат
15K
Зеленський повідомив про приємний сюрприз для школярів із наступного року
14K
Правоохоронці викрили нові схеми для ухилянтів: затримано посадовців МСЕК

Новини

У Києві та низці областей оголошено тривогу
Сьогодні, 23:31
Росіяни у Глухові вбили матір та дитину, «Хезболла» погодилась на перемир'я з Ізраїлем: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Мінлиива хмарність та сильний вітер: прогноз погоди на 19 листопада
Сьогодні, 05:50
Друга тривога у Києві тривала більше години
Сьогодні, 03:34
19 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Світ реагує на дозвіл Україні бити по Росії, влада Москви заявила про удари БпЛА: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua