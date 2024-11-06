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«Шахтар» здобув першу перемогу в сезоні Ліги чемпіонів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Шахтар» здобув першу перемогу в сезоні Ліги чемпіонів
«Гірники» обіграли «Янг Бойз» з рахунком 2:1
фото з відкритих джерел

«Шахтар» піднявся на 26-те місце у турнірній таблиці Ліги чемпіонів

Футбольний клуб «Шахтар» здобув першу перемогу у сезоні Ліги чемпіонів 2024/25. «Гірники» здолали швейцарський «Янг Бойз» з рахунком 2:1.

«Шахтар» починав свій четвертий поєдинок в сезоні Ліги чемпіонів з одним очком та без забитих голів. Натомість «Янг Бойз» підходив до гри з донеччанами після трьох поразок.

Між собою у Лізі чемпіонів клуби зустрічалися вперше від сезону 2016/17, коли зіграли у третьому раунді кваліфікації найпрестижнішого єврокубкового турніру. Тоді команди обмінялись перемогами з однаковим рахунком 2:0, але за підсумком двоматчевого протистояння «гірники» поступились у серії пенальті.

«Шахтар» почав тиснути на «Янг Бойз» від початку першого тайму. На дев'ятій хвилині Егіналду забив гол, але його скасували через офсайд.

Згодом «Шахтар» зумів створити ще два небезпечні моменти біля воріт «Янг Бойз», однак відкрити рахунок вдалось швейцарцям на 27-й хвилині матчу. Шейк Ніассе віддав результативну передачу на Кастріота Імері, який забив гол.

Пізніше Георгій Судаков віддав прострільну передачу у штрафний майданчик, де її замкнув Олександр Зубков. А трохи згодом Судаков і сам став автором голу, простріливши у лівий нижній кут воріт швейцарців.

Ліга чемпіонів. Четвертий тур

«Шахтар» – «Янг Бойз» 2:1

Голи: Зубков, 31, Судаков, 41 – Імері, 27.

Після перемоги «Шахтар» піднявся на 26-те місце у турнірній таблиці Ліги чемпіонів з доробком у чотири очки. Наступний матч Ліги чемпіонів «Шахтар» проведе 27 листопада, коли на виїзді зіграє проти нідерландського ПСВ.

Як повідомлялося, донецький «Шахтар» поступився лондонському «Арсеналу» у матчі Ліги Чемпіонів у сезоні-2024/25 з рахунком 1:0.

Раніше донецький «Шахтар» зазнав першої поразки у єврокубковому сезоні, розгромно програвши італійській «Аталанті» з рахунком 0:3 у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

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Теги: ФК «Шахтар» Ліга чемпіонів ФК «Янґ Бойз» спорт навколофутбол НОВИНИ ФУТБОЛУ

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