Чоловік сестри Андрія Шевченка міг заплатити $20 тисяч, щоб незаконно виїхати за кордон, – ЗМІ

Олена Шевченко: Якщо мій чоловік перетинав кордон, то у нього були усі документи для того, щоб це зробити

20 чоловіків ймовірно заплатили по 20 тисяч доларів за перетин державного кордону. Згідно з версією слідства, цю схему організували закарпатський поліцейський та прикордонники. Послугами, зокрема, як стверджує обвинувачення, скористались один дизайнер, екссуддя, колишній радник Януковича та чоловік сестри футболіста Шевченка. Усіх їх поєднує номер закарпатського поліцейського в телефонній книзі та два пункти пропуску з України до Угорщини. Про це інформує «Слідство.Інфо».

У незаконному переправленні 20 чоловіків через державний кордон України на пунктах пропуску «Косино» та «Лужанка» в березні 2022 року підозрюють Яна Мікшу – заступника начальника з превентивної діяльності Берегівського районного відділу поліції.

«Мікша особисто контролював, щоб прикордонники пропускали автомобілі без перевірки документів у пасажирів та огляду транспортного засобу. Згідно з показаннями свідків, за кожен переправлений кордон України особа платила не менше 20 тисяч доларів США. Ми встановили 20 осіб, яких переправила ця організована група, загально – 400 тисяч доларів США незаконного збагачення», – сказав прокурор Роман Крупка.

Всі 20 фігурантів справи або їхні близькі телефонували Мікші. Про це свідчать дані мобільних операторів звʼязку. Також слідство посилається на інформацію від свідків, з відео з камер спостереження на пунктах пропуску та підтвердження від угорської сторони про вʼїзд чоловіків мобілізаційного віку до країни.

Зокрема, мобільні оператори, згідно з версією слідства, зафіксували дзвінок сестри легенди українського футболу Андрія Шевченка Олени до Мікші за кілька днів до виїзду за кордон. Вона одружена з Андрієм Васюренком, якому у 2022 році було 50 років. Обвинувачення зазначає, що 20 березня 2022 року Олена Шевченко зі своєю матір’ю перетнули український кордон. Васюренко теж залишив Україну, але як «невидимка» в авто, яким кермувала його дружина. «Видимим» він став того ж дня вже на угорському пункті пропуску.

Журналістам Олена Шевченко сказала, що не знайома з Яном Мікшею.

«До чого тут мій чоловік, який не є державним службовцем, ніколи в житті не обіймав ніяку посаду, які до нього можуть бути запитання? Якщо мій чоловік перетинав кордон, то у нього були усі документи для того, щоб це зробити», – сказала жінка.

Брат Олени – Андрій Шевченко у травні 2022 року опублікував на своїй інстаграм-сторінці фотографію з Оленою. Відмітку локації вказав Мілан, Італія. І підписав: «Нарешті зустрілися з родиною. Мама з сестрою місяць з початку війни залишалися в Києві. І потім подолали довгий і складний шлях до Італії (бо в Велику Британію не пускали з собаками, а їх у нас дві). Щасливий їх обійняти! Віримо, що дуже скоро зберемося вдома у рідному Києві».