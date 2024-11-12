Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

День жалоби у Кривому Розі, введення в дію санкційного рішення РНБО. Головне за 12 листопада

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
День жалоби у Кривому Розі, введення в дію санкційного рішення РНБО. Головне за 12 листопада
Дитячі іграшки біля будинку у Кривому Розі, де у результаті ракетної атаки росіян загинули троє дітей та їхня мама
фото: Олександр Вілкул

У Кривому Розі унаслідок російської атаки загинули четверо членів однієї родини – молода жінка та троє її дітей

Нові посли Греції, Албанії, Японії та Єгипту розпочали дипломатичну місію в Україні. Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти низки осіб та підприємств. У Кривому Розі оголошено день жалоби за загиблими через російську атаку. «Главком» склав добірку новин 11 листопада, щоб ви були в курсі головних подій:

Нові посли Греції, Албанії, Японії та Єгипту розпочали дипломатичну місію в Україні

Сьогодні, 12 листопада, дипломатичну місію в Україні почали посли Греції – Пантеліс Александрос Дімітракопулос, Албанії – Ернал Філо, Японії – Масаші Накаґоме та Єгипту – Баракат Алі Еллейті. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненню.

«Вірчі грамоти від послів країн – наших партнерів, які почали працювати в Україні. Посли Греції, Албанії, Японії та Єгипту. Я сьогодні переговорив із кожним. Разом маємо робити все можливе для відновлення повної дієвості міжнародного права, підтримки України та звичайної людської справедливості – того, на що заслуговує кожен народ», – йдеться у заяві.

Зеленський зауважив, що прийняв вірчі грамоти, поговорив з кожним послом про двосторонні відносини.

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти низки осіб та підприємств

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки про застосування санкцій до ряду осіб. Відповідні укази опубліковані на офіційному інтернет-порталі Глави держави.

Так, указом №761/2024 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 листопада 2024 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій до 15 осіб строком на 10 років, серед яких, зокрема, уродженець Російської Федерації, так званий губернатор тимчасово окупованого росіянами Севастополя Михайло Розвожаєв, колаборант Володимир Нємцев, інші.

Цим же указом введене в дію рішення РНБО про застосування санкцій строком на 10 років щодо 39 підприємств.

Водночас указом №762/2024 президент ввів у дію рішення РНБО про застосування санкції на 10 років щодо 63 підприємств, серед яких російські авіакомпанії, аеропорти, нафтові та газові компанії, інші.

У Кривому Розі оголошено день жалоби за загиблими через російську атаку

У Кривому Розі 13 листопада оголосили днем жалоби за загиблими унаслідок російської атаки по місту. Померли четверо членів однієї родини – молода жінка та троє її дітей. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по багатоповерхівці завершено. Майже добу там працювали близько 200 рятувальників та поліцейських. З-під завалів вдалось врятувати п'ятьох людей.

Всього відомо про чотирьох загиблих – це 32-річна Олена Кулик, 10-річний Кирил, Демид віком два роки дев'яти місяців та двомісячна Уляна. З родини вижив лише батько.

Підрив дамби Курахівського водосховища: влада повідомила про наслідки

Нижче за течією від пошкодженої дамби на Курахівському водосховищі продовжує прибувати вода. Однак підтоплення будинків наразі не зафіксовано. Про це розповів начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун «Суспільному».

Очільник МВА зауважив, що через постійні обстріли окупантів, виїхати та оглянути пошкодження дамби поки не вдалось.

«Так нам і не вдалося виїхати і зробити обстеження цієї дамби. Вода продовжує нижче Тернівської греблі прибувати. Зв'язувався з колегами. Критичної ситуації немає, підтоплених будинків поки що немає», – йдеться у заяві. 

Роман Падун зазначив, що російська армія намагалася пошкодили греблю протягом трьох місяців.

Переведення воїнів в армії працюватимуть через застосунок «Армія+» – президент

Щойно уряд ухвалив особливу постанову, яка запроваджує реальний і прозорий механізм переведень для наших воїнів між військовими частинами Збройних Сил України. Це стосується переведень саме за ініціативою воїнів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. 

Очільник держави зазначив, що механізм розроблявся у взаємодії громадянського суспільства, Міністерства оборони України та Збройних Сил України.

«Ми про це домовилися на зустрічі з громадянським суспільством у жовтні. Обіцяне виконуємо», – додав Зеленський. 

 Як пояснив президент, переведення працюватимуть через застосунок «Армія+».

Читайте також:

Теги: санкції батько роман влада жінка президент Олександр Вілкул Володимир Зеленський армія застосунок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ змогли відбити позиції біля Селидового
Ворог просувається під Торецьком, а ЗСУ відновили позиції під Селидовим – звіт ISW
14 жовтня, 04:48
Туалет працює, але ним немає кому користуватись
Влада Німеччини витратила 1,4 млн євро на сільський туалет
16 жовтня, 14:00
Аналітики ISW опублікували новий звіт про ситуацію на фронті
Росіяни наступають в Курській області та безуспішно атакують на Донеччині – звіт ISW
16 жовтня, 05:30
Богдан Яременко вважає, що ресурси України вже вичерпані
Тривожний прогноз президента. Нардеп пояснив, чому не можна зволікати з Планом перемоги
18 жовтня, 08:02
Графіки відключень світла тепер доступні офлайн у застосунку «Київ Цифровий»
Графіки відключень світла тепер доступні офлайн у застосунку «Київ Цифровий»
23 жовтня, 12:25
Чим зайняти дітей під час осінніх канікул: КМДА розкрила деталі
Чим зайняти дітей під час осінніх канікул: КМДА розкрила деталі
24 жовтня, 15:36
У Кремлі мають сумніви щодо сроків закінчення війни
Невизначеність перебігу війни в Україні не дозволяє Кремлю готуватися до виборів у Думу – ISW
31 жовтня, 05:29
Закон передбачає передання повноважень з реєстрації та обліку великовантажних транспортних засобів від Держпраці до сервісних центрів МВС
Зеленський передав частину повноважень Держпраці іншим органам
6 листопада, 17:38
Жінка каже, що їй та батьку хлопця, який зараз перебуває на фронті, нібито не дозволяють побачитися з сином
Вбивство Ірини Фаріон. Мати підозрюваного заявила про нові докази невинуватості сина
5 листопада, 18:02

Події в Україні

День жалоби у Кривому Розі, введення в дію санкційного рішення РНБО. Головне за 12 листопада
День жалоби у Кривому Розі, введення в дію санкційного рішення РНБО. Головне за 12 листопада
Інцидент у підрозділі «Асгард»: командування Сухопутних військ проводить додаткову перевірку
Інцидент у підрозділі «Асгард»: командування Сухопутних військ проводить додаткову перевірку
Чому росіяни вбивають українських військовополонених? Пояснення Лубінця
Чому росіяни вбивають українських військовополонених? Пояснення Лубінця
У Києві повітряна тривога тривала понад годину
У Києві повітряна тривога тривала понад годину
Росіяни завдали удару по Харкову, пошкоджено 11-поверхівку
Росіяни завдали удару по Харкову, пошкоджено 11-поверхівку
Підрив дамби Курахівського водосховища: влада повідомила про наслідки
Підрив дамби Курахівського водосховища: влада повідомила про наслідки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
100K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 листопада: ситуація на фронті
36K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 листопада 2024
26K
Спалений прапор ЄС та десятки затримань. У Варшаві пройшов марш до Дня незалежності
23K
Тепер за принципом Шенгену: Канада скасувала багаторазові візи на 10 років
9472
Франція опинилась на порозі промислової кризи
8115
Втрати ворога станом на 12 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

«Укрзалізниця» запустить ще один купейний дитячий вагон
Сьогодні, 07:25
Без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 12 листопада
Сьогодні, 06:00
Ворог залишив залізничників в окупації без зарплат – Центр нацспротиву
Сьогодні, 05:50
На Тернопільщині майже половина рекрутів – жінки
Сьогодні, 01:59
12 листопада: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:24
Путін наказав намагатиметься повернути Курську область до інавгурації Трампа – Telegraph
Сьогодні, 00:21

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua