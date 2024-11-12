День жалоби у Кривому Розі, введення в дію санкційного рішення РНБО. Головне за 12 листопада

Дитячі іграшки біля будинку у Кривому Розі, де у результаті ракетної атаки росіян загинули троє дітей та їхня мама

У Кривому Розі унаслідок російської атаки загинули четверо членів однієї родини – молода жінка та троє її дітей

Нові посли Греції, Албанії, Японії та Єгипту розпочали дипломатичну місію в Україні. Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти низки осіб та підприємств. У Кривому Розі оголошено день жалоби за загиблими через російську атаку. «Главком» склав добірку новин 11 листопада, щоб ви були в курсі головних подій:

Нові посли Греції, Албанії, Японії та Єгипту розпочали дипломатичну місію в Україні

Сьогодні, 12 листопада, дипломатичну місію в Україні почали посли Греції – Пантеліс Александрос Дімітракопулос, Албанії – Ернал Філо, Японії – Масаші Накаґоме та Єгипту – Баракат Алі Еллейті. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненню.

«Вірчі грамоти від послів країн – наших партнерів, які почали працювати в Україні. Посли Греції, Албанії, Японії та Єгипту. Я сьогодні переговорив із кожним. Разом маємо робити все можливе для відновлення повної дієвості міжнародного права, підтримки України та звичайної людської справедливості – того, на що заслуговує кожен народ», – йдеться у заяві.

Зеленський зауважив, що прийняв вірчі грамоти, поговорив з кожним послом про двосторонні відносини.

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти низки осіб та підприємств

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки про застосування санкцій до ряду осіб. Відповідні укази опубліковані на офіційному інтернет-порталі Глави держави.

Так, указом №761/2024 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 листопада 2024 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій до 15 осіб строком на 10 років, серед яких, зокрема, уродженець Російської Федерації, так званий губернатор тимчасово окупованого росіянами Севастополя Михайло Розвожаєв, колаборант Володимир Нємцев, інші.

Цим же указом введене в дію рішення РНБО про застосування санкцій строком на 10 років щодо 39 підприємств.

Водночас указом №762/2024 президент ввів у дію рішення РНБО про застосування санкції на 10 років щодо 63 підприємств, серед яких російські авіакомпанії, аеропорти, нафтові та газові компанії, інші.

У Кривому Розі оголошено день жалоби за загиблими через російську атаку

У Кривому Розі 13 листопада оголосили днем жалоби за загиблими унаслідок російської атаки по місту. Померли четверо членів однієї родини – молода жінка та троє її дітей. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по багатоповерхівці завершено. Майже добу там працювали близько 200 рятувальників та поліцейських. З-під завалів вдалось врятувати п'ятьох людей.

Всього відомо про чотирьох загиблих – це 32-річна Олена Кулик, 10-річний Кирил, Демид віком два роки дев'яти місяців та двомісячна Уляна. З родини вижив лише батько.

Підрив дамби Курахівського водосховища: влада повідомила про наслідки

Нижче за течією від пошкодженої дамби на Курахівському водосховищі продовжує прибувати вода. Однак підтоплення будинків наразі не зафіксовано. Про це розповів начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун «Суспільному».

Очільник МВА зауважив, що через постійні обстріли окупантів, виїхати та оглянути пошкодження дамби поки не вдалось.

«Так нам і не вдалося виїхати і зробити обстеження цієї дамби. Вода продовжує нижче Тернівської греблі прибувати. Зв'язувався з колегами. Критичної ситуації немає, підтоплених будинків поки що немає», – йдеться у заяві.

Роман Падун зазначив, що російська армія намагалася пошкодили греблю протягом трьох місяців.

Переведення воїнів в армії працюватимуть через застосунок «Армія+» – президент

Щойно уряд ухвалив особливу постанову, яка запроваджує реальний і прозорий механізм переведень для наших воїнів між військовими частинами Збройних Сил України. Це стосується переведень саме за ініціативою воїнів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Очільник держави зазначив, що механізм розроблявся у взаємодії громадянського суспільства, Міністерства оборони України та Збройних Сил України.

«Ми про це домовилися на зустрічі з громадянським суспільством у жовтні. Обіцяне виконуємо», – додав Зеленський.

Як пояснив президент, переведення працюватимуть через застосунок «Армія+».