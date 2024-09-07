Гравці збірної України вийшли на прогулянку перед матчем проти Албанії (відео)

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Сьогодні синоптики прогнозують у Празі під час матчу суху, майже безвітряну погоду з температурою +25 градусів за Цельсієм

Сьогодні в чеській Празі на стадіоні Epet Arena відбудеться стартовий матч Ліги націй-2024/2025 у групі В1 Україна – Албанія (початок зустрічі – о 21:45 за київським часом). В першій половині дня збірна України здійснила пішу прогулянку одним із мальовничих парків чеської столиці. Про це повідомила УАФ.

На празькому стадіоні Epet Арена, де сьогодні збірна України прийматиме Албанію, наша національна команда грала вже двічі.

Графіка УАФ

Сьогодні синоптики прогнозують у Празі під час матчу суху, майже безвітряну погоду з температурою +25 градусів за Цельсієм

Сьогоднішній матч збірна України проведе в жовтому комплекті форми. Албанці зіграють у червоному.

⚽️ Україна - Албанія



Сьогодні в першій половині дня збірна України здійснила пішу прогулянку одним із мальовничих парків чеської столиці. pic.twitter.com/dVxrNldleB — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 7, 2024

Нагадаємо, гру Україна – Албанія у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo. Також поєдинок можна буде подивитися на місцевих телеканалах Суспільного, крім OTT-сервісів.

Суперниками України у групі Ліги націй, крім Албанії, є також команди Чехії та Грузії. Свій наступний поєдинок Україна зіграє у вівторок, 10 вересня, проти Чехії.

Окрім матчу в Празі, сьогодні в групі В1 Ліги націй-2024/2025 відбудеться ще один поєдинок: у Тбілісі на стадіоні імені Міхаїла Месхі Грузія прийматиме Чехію (початок зустрічі – о 19:00 за київським часом).