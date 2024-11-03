Чотири вболівальники отримали ножові поранення внаслідок бійки після матчу чемпіонату Франції

Гра «Париж» – «Родез» відбулася у п'ятницю, 1 листопада, в Парижі на стадіоні «Шарлеті»

Судовій поліції було доручено розслідування справи за фактом замаху на вбивство

Зіткнення двох груп уболівальників футбольного клубу «Париж» відбулися після матчу другого дивізіону чемпіонату Франції проти команди «Родез». Про це повідомляє L'Equipe.

Гра пройшла у п'ятницю, 1 листопада, в Парижі на стадіоні «Шарлеті» і закінчилася внічию – 3:3. Як зазначається, бійка між уболівальниками «Парижа» сталася біля стадіону після матчу. Внаслідок конфлікту чотири особи отримали ножові поранення, двоє з них перебувають у вкрай тяжкому стані.

Поліція заарештувала семеро людей, двоє з яких не досягли 18-річного віку. Зрештою під варту було взято лише троє з них.

У суботу, 2 листопада, судовій поліції було доручено розслідування справи за фактом замаху на вбивство. Як повідомив агентству Франс Прес президент «Парижа» П'єр Ферраччі, серед арештованих є «менеджер, який давно відомий службам безпеки клубу та якому заборонено відвідувати домашні матчі команди».

За версією Ферраччі, група вболівальників «Парижа», яким не дозволили пройти на стадіон, зачекала на іншу, більш мирну групу вболівальників клубу після матчу і напала на неї.