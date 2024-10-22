«Арсенал» – «Шахтар»: де та коли дивитися трансляцію поєдинку Ліги чемпіонів

Гру «Арсенал» – «Шахтар» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo

Сьогодні, 22 жовтня, донецький «Шахтар» зіграє з англійським «Арсеналом» у третьому турі Ліги чемпіонів.

Гра пройде на стадіон Emirates у Лондоні. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Гру «Арсенал» – «Шахтар» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo. Для перегляду потрібна підписка «Спорт» або «Максимальна» .

Нагадаємо, починаючи з цього сезону у загальному етапі Ліги чемпіонів беруть участь 36 клубів.

Суперники донецького «Шахтаря» у рамках загального етапу Ліги чемпіонів:

Як повідомлялося, «Шахтар» програв «Аталанті» у другому турі Ліги чемпіонів.

Італійський клуб домінував протягом усього матчу. Вже на 21-й хвилині Адемола Лукман віддав гольову передачу на Берата Джимсіті, який відкрив рахунок. Наприкінці першого тайму Лукман сам відзначився голом після асисту Сеада Колашинаца.

На перерву команди пішли за рахунку 0:2, причому «Шахтар» не завдав жодного удару по воротах суперника за весь перший тайм.

На початку другого тайму «Аталанта» довела рахунок до розгромного: Рауль Белланова забив третій гол після навісу Давіде Дзаппакости. «Шахтар» намагався загострити гру в атаці, але так і не зміг відзначитися.

Варто зазначити, що у сезоні-2024/25 змінився формат турніру: кількість учасників зросте до 36, а замість традиційного групового етапу використовуватиметься загальна таблиця. Кожен клуб проведе 8 матчів із різними суперниками.

Нагадаємо, аналітики британської спортивної аналітичної компанії Opta визначили фаворитів Ліги чемпіонів-2024/2025 з футболу, в якій стартуватимуть 36 клубів.

Суперкомп’ютер змоделював змагання 2024-25 років 10 тис. разів і підтвердив свої відсотки перед турніром.

Суперкомп’ютер Opta назвав «Манчестер Сіті» (25,3%) фаворитом на перемогу в Лізі чемпіонів цього сезону.

У донецького «Шахтаря» шанси до здобуття трофею, згідно прогнозу, дорівнюють 0%. А вихід «Шахтаря» до плей-офф Opta оцінила в 3.9% – другий найнижчий показник серед усіх клубів після словацького «Слована» (1,2%).