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Генсек НАТО розраховує на «гнучкість» США у питанні підтримки України

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Генсек НАТО розраховує на «гнучкість» США у питанні підтримки України
Рютте: Звичайно, ми сподіваємося на гнучкість США, ми повинні переконатися, що Україна може рухатися вперед
фото з відкритих джерел

Рютте наголосив, що США мають забезпечити належний рівень власних стратегічних запасів, але не варто забувати про Україну

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив сподівання, що Сполучені Штати зможуть проявити гнучкість у питанні військової допомоги Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Коментуючи питання озброєння, Рютте наголосив, що США мають забезпечити належний рівень власних стратегічних запасів, адже це важливо для колективної оборони Альянсу. Водночас, за його словами, Вашингтон має не забувати про потреби Києва.

«США повинні переконатися, що запаси перебувають на рівні, який потрібен, тому що Сполучені Штати мають вирішальне значення для нашої колективної оборони. Але, звичайно, ми сподіваємося на гнучкість, ми повинні переконатися, що Україна може рухатися вперед», – заявив Рютте під час спілкування з журналістами.

Раніше ми писали, що генсек НАТО Марк Рютте заявив, що на тлі зупинки постачання критично важливої зброї Україні від США, Київ не зможе обійтися без всієї можливої підтримки, яку може надати Європа. Про це він сказав в інтерв'ю Fox News, інформує «Главком».

«У короткостроковій перспективі Україна не зможе обійтися без усієї підтримки, яку вона може отримати у плані боєприпасів та систем протиповітряної оборони», – зауважив Рютте.

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет віддав наказ призупинити відправку партії ракет та боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо запасів Збройних сил США. Зокрема, йдеться про ракети Patriot, Gmlrs і Hellfire.

Рішення про призупинення ухвалили через кілька тижнів після того, як Гегсет опублікував меморандум із вимогою провести перевірку американських запасів боєприпасів. Джерела пояснили, що за роки війни в Україні та майже два роки військових операцій США на Близькому Сході, зокрема проти хуситів у Ємені та для захисту Ізраїлю й союзників від Ірану, запаси США значно скоротилися.

Офіційні особи США заявили, що боєприпаси не постачатимуть Україні протягом кількох місяців. Офіційно рішення призупинити допомогу трактується пріоритетом інтересів США після аналізу готовності армії. Представниця Білого дому Анна Келлі вказала на необхідність захисту національної обороноздатності.

До слова, видання Politico повідомлялося, що Пентагон тимчасово призупинив постачання деяких зенітних ракет і високоточних боєприпасів Україні через занепокоєння щодо зменшення власних запасів озброєння.

Теги: США НАТО Україна озброєння Марк Рютте

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