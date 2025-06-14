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Іран відкидає діалог зі США після ударів по Ізраїлю

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Іран відкидає діалог зі США після ударів по Ізраїлю
Шостий раунд ядерних переговорів між США та Іраном мав відбутися в неділю
фото з відкритих джерел

Трамп заявив Reuters, що він та його команда знали про майбутні атаки Ізраїлю

Іран зробив заяву про безглуздість переговорів із США щодо ядерної програми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Іран звинувачує США у підтримці нападу Ізраїлю на Тегеран, і після відповіді ракетами, прозвучала заява про «безглуздий» діалог зі США щодо ядерної програми.

«Інша сторона (США – «Главком») діяла таким чином, що це робить діалог безглуздим. Не можна стверджувати, що ведеш переговори, і водночас розподіляти роботу, дозволяючи сіоністському режиму атакувати територію Ірану», – заявив речник Міністерства закордонних справ Есмаїл Багаї.

Він сказав, що Ізраїлю «вдалося вплинути» на дипломатичний процес, і ізраїльський напад не стався б без дозволу Вашингтона.

Як відомо, шостий раунд ядерних переговорів між США та Іраном мав відбутися в неділю в Маскаті, але наразі невідомо чи відбудеться після ексалації конфлікту між Іраном та Ізраїлем.

Варто зазначити, що президент США Дональд Трамп заявив Reuters, що він та його команда знали про майбутні атаки Ізраїлю, але все ж бачили можливість для досягнення угоди.

Удари Ірану по Ізраїлю

Увечері 13 червня стало відомо, що Тегеран запустив понад 100 балістичних ракет по території Ізраїлю. Axios повідомило, що ізраїльські системи протиракетної оборони випустили десятки ракет Arrow, щоб спробувати перехопити атаку.

Ізраїльський чиновник уточнив, що американські війська також допомагають Ізраїлю перехоплювати ракети.

Міністр оборони Ізраїля Ісраель Кац заявив, що Іран перейшов червоні лінії, коли наважився запустити ракети по цивільних населених пунктах в Ізраїлі. Ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньягу у вечірньому відео звернувся безпосередньо до іранського народу, закликавши «встати, щоб ваші голоси почули».

Він сказав, що Ізраїль бореться не проти людей, а проти іранського уряду і цей режим, за його словами, ніколи не був слабшим.

За даними ЦАХАЛ, під час обстрілу з боку Ірану було випущено менше ніж 100 ракет. Більшість ракет були збиті або не досягли цілей, але є декілька влучань.

Ізраїль атакував Іран

У ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав масштабні удари по ядерних та військових об'єктах Ірану, атакувавши Тегеран, Нетензі та інші міста. За даними Reuters, щонайменше 20 високопоставлених іранських командирів убито внаслідок ізраїльських ударів. Ізраїль заявив, що обманом змусив лідерів військово-повітряних сил Ірану зібратися на нараду перед ударом.

Згодом стало відомо, що Ізраїль готував операцію з жовтня 2024 року. Причиною атаки є розробка ядерної зброї Іраном, яку ізраїльський уряд вважає «екзистенційною загрозою». 

Ізраїль, Іран, Ірак, Йорданія і Сирія закрили свої повітряні простори після того, як Ізраїль завдав ударів по військових і ядерних об'єктах в Ірані. Світові авіакомпанії змінюють маршрути або скасовують рейси.

Ізраїль оголосив про закриття дипломатичних місій по всьому світу після ударів по Ірану. «З огляду на останні події, ізраїльські місії по всьому світу будуть закриті, а консульські послуги не надаватимуться», – йдеться в повідомленні посольства у Києві.

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Теги: Ізраїль США Іран

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