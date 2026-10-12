США погрожували Драпатому та Палісі. ЗМІ оприлюднили деталі тиску на Україну

Американські посадовці нібито попередили українське військове керівництво про можливе припинення передачі розвідданих і закупівель зброї через удари по російських НПЗ

Адміністрація президента США Дональда Трампа, за інформацією ЗМІ, посилила тиск на Україну з вимогою припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Американські посадовці телефонували українським високопосадовцям, зокрема заступнику керівника Офісу президента Павлу Палісі, який відповідає за військові питання та головнокомандувачу Михайлу Драпатому, попереджаючи про можливі наслідки продовження атак. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Kyiv Independent.

За даними видання, яке поспілкувалося з двома українськими посадовцями, представники США дали зрозуміти, що Вашингтон покладатиме відповідальність на Київ у разі нових ударів по російській енергетичній інфраструктурі під час оголошеного Дональдом Трампом енергетичного перемир'я.

Один зі співрозмовників журналістів повідомив, що американська сторона зв'язувалася з представниками українського військового керівництва та погрожувала припиненням важливих форм підтримки.

Зокрема, йшлося про можливе припинення обміну розвідувальною інформацією та блокування механізму PURL, через який Україна отримує американське озброєння за кошти союзників.

За словами одного з українських посадовців, дзвінки від представників США отримали заступник керівника Офісу президента Павло Паліса, який відповідає за військові питання, та головнокомандувач Михайло Драпатий. Водночас Паліса також підтвердив виданню Financial Times, що отримував погрози від представників адміністрації Трампа.

За інформацією джерел The Kyiv Independent, американські посадовці намагалися переконати українську сторону не завдавати нових ударів по російських нафтопереробних підприємствах.

Особливу увагу Вашингтон приділяв атакам, які могли відбутися після оголошення Трампом енергетичного перемир'я між Україною та Росією.

Одним із можливих інструментів тиску стало припинення передачі американських розвідувальних даних. Ця співпраця залишається важливою складовою підтримки України з боку Сполучених Штатів.

Крім того, американська сторона, за даними журналістів, погрожувала зупинити механізм PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).

Це програма, завдяки якій європейські союзники та інші партнери фінансують закупівлю американської зброї для України. Протягом першого року її роботи через цей механізм було поставлено озброєння на $6,7 млрд.

Водночас повідомлення про погрози не означають, що США вже припинили передавати розвіддані або заблокували закупівлі зброї.

Попри заяву американського президента, Росія продовжила атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Зокрема, після оголошення перемир'я російські війська завдали удару по енергетичному об'єкту в Харкові.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові минулої ночі не завдавали ударів по енергетичних об'єктах на території Росії. За його словами, Київ вирішив утриматися від атак після заяви президента США Дональда Трампа про енергетичне перемир'я між Україною та РФ.