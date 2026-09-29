Зеленський відреагував на російський авіаудар по школі у Сумах

Чотири російські КАБи вдарили по центру міста, загинули двоє людей

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський авіаудар по Сумах, внаслідок якого загинули двоє людей та ще шестеро зазнали поранень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву глави держави.

За словами Зеленського, російські війська завдали удару по центру Сум чотирма керованими авіаційними бомбами. Одне з влучань припало на будівлю школи, де на той момент тривало навчання.

фото: Національна поліція України

фото: Національна поліція України

«У Сумах зараз всі служби працюють на місці російського авіаудару. Чотири КАБи вдарили по центру міста, просто по будівлі школи, де тривало навчання. Дякую вчителям та керівництву школи: діти і викладачі були в укритті, загалом 100 людей вчасно евакуювали. Були пошкодження також у приватному секторі. Станом на зараз відомо, на жаль, про двох загиблих людей. Мої співчуття рідним і близьким. Шестеро людей поранені, серед них троє дітей», – повідомив президент.

фото: Національна поліція України

Глава держави також закликав міжнародних партнерів посилити тиск на Росію після чергового удару. «Російські терористи та просто кончені виродки. Бити отак по дітях, по школах, по звичайних будинках. Америка, Європа, всі наші партнери мають не забувати, що це божевілля Росія не зупинить без реального тиску. Розраховуємо, що кроки у відповідь на ці удари будуть і не обмежаться лише словами», – заявив Зеленський.

На місці удару працюють усі необхідні служби. За даними президента станом на момент його заяви, внаслідок атаки загинули двоє людей, ще шестеро постраждали, серед них троє дітей. Завдяки перебуванню в укритті зі школи вдалося вчасно евакуювати загалом 100 дітей і працівників.

До слова, будівля навчального закладу зазнала значних пошкоджень. У момент атаки в укритті перебували близько 40 учнів.