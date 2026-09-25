Трамп, Путін, Сі: Москва прагне нового «Тегерана» на саміті G20

Москва намагається вивести війну проти України на рівень великої геополітичної угоди, де майбутнє Європи можуть обговорювати без участі Києва

Після того, як лідери Китаю та США провели дружню і малорезультативну зустріч, російська дипломатія, схоже, отримала ключове завдання добитися проведення зустрічі на трьох на саміті Великої двадцятки в грудні. Для нас така, поки гіпотетична, зустріч є вкрай негативним сценарієм

1. Трамп не зміг переступити через себе і не попросив у Сі допомоги по головному для себе питанню: по відкриттю Ормуза. Причина, напевне, криється в самовпевненості і не бажанні здатися слабким. Щодо лідера Китаю, то він чітко демонструє: я готовий чекати і ви все одно прийдете до мене. Простіше кажучи, Трамп вірить, що до виборів встигне укласти якусь угоду з Іраном. Китай вважає, що для нього поки прийнятні обидва варіанти: і укладення угоди, і її відсутність.

2. Майбутні вибори в США, судячи з усього, призведуть до росту рівня хаотизаціі в американській внутрішній політиці. В цілому, це влаштовує Пекін, який вважає, що йому можна поки не переживати через санкційний закон Грема-Блюменталя. США надто сильно залежні від китайських рідкісноземельних металів. а хаотизація внутрішніх процесів в США ослаблюватиме головного ворога Пекіна.

3. Україна на переговорах згадувалася побіжно, що і слід було чекати. В цілому українська зовнішня політика зараз викликає дуже багато запитань без відповідей. От просто для розуміння: як можна в один день просити Трамппа, щоб той поговорив з лідером Китаю про тиск на РФ і відразу ж в інтервʼю WSJ сказати про китайські дрони, які випробовуються в Україні? Складається відчуття, що права рука не знає, що робить ліва.

4. Зараз будуть багато говорити про тристоронню зустріч Трамп-Путін-Зеленський, яка ніби то може відбутися на саміті G-20. Вірогідність такої зустрічі зараз виглядає малореалістично. Вона можлива тільки у випадку підписання якогось великого договору. А з висоти сьогоднішнього дня, такий варіант розвитку подій виглядає майже міфічно.

5. Для нас зараз дуже важливо не допустити іншу зустріч: Трамп-Путін-Сі. Російська дипломатія наступні два місяці робитиме все, щоб зробити таку зустріч. І там це розглядають ще, звичайно, не як Ялту-2, але точно, як аналог Тегеранськоі зустрічі 1943 року. І під це, Путін буде готовий до певних поступок для американського і китайського бізнесу.