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Зеленський розповів про можливу тристоронню зустріч із США та РФ у жовтні

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Зеленський розповів про можливу тристоронню зустріч із США та РФ у жовтні
Зеленський наголосив, що українська команда готова долучитися до тристороннього формату переговорів
фото: Офіс президента України

Президент заявив, що Київ готовий до переговорів, але очікує готовності російської сторони

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розраховує на проведення у жовтні тристоронньої зустрічі за участю України, США та Росії. За його словами, Київ готовий до переговорів, однак Москва наразі не демонструє готовності до дипломатії. Про це український лідер сказав у вечірньому зверненні 5 жовтня, пише «Главком».

«Звісно, ми використовуємо всі можливі варіанти, щоб активізувати дипломатію. Я розраховую, що в жовтні американській стороні вдасться організувати тристоронню зустріч», – заявив президент.

Зеленський наголосив, що українська команда готова долучитися до такого формату переговорів. Водночас, за його словами, відповідна готовність має бути і з боку Росії.

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«Наша команда готова до зустрічі. Готовність потрібна від Росії. Потрібно, щоб дипломатія у Росії з'явилася серед їхніх пріоритетів», – сказав глава держави.

Президент заявив, що наразі Москва продовжує зосереджуватися на ударах по Україні та, за його словами, дестабілізаційній активності в Європі.

«Поки що вони зосереджені тільки на ударах по Україні і на дестабілізаційній активності в Європі», – зазначив Зеленський.

Він також заявив, що російський лідер Володимир Путін, на його думку, більше цікавиться ситуацією в європейських країнах та статистикою ударів, ніж подіями безпосередньо на фронті.

«Путін зараз значно краще знає ситуацію в Європі, по конкретних країнах, та статистику по ударах, ніж те, що взагалі відбувається на фронті. Чіткі у нього пріоритети», – сказав президент.

Зеленський наголосив, що Сполучені Штати та інші партнери мають сприяти тому, щоб Росія перейшла до дипломатичного врегулювання.

«Важливе завдання Америки і всіх інших наших сильних партнерів схилити Росію до дипломатії. До реальних кроків замість вбивств», – заявив глава держави.

Про можливість тристоронньої зустрічі Зеленський також говорив напередодні. За його словами, американська сторона контактує з Україною та Росією і пропонує провести до кінця жовтня зустріч на технічному рівні. Україна підтвердила готовність долучитися до такого формату.

5 жовтня Зеленський поінформував прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска про підготовку можливих тристоронніх форматів. Президент зазначив, що з українського боку перешкод для проведення зустрічі немає, однак США мають підготуватися та забезпечити готовність російської сторони. Наразі конкретна дата тристоронньої зустрічі не оголошена. Також немає підтвердження, що Росія погодилася на її проведення.

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський заявив про визначення нових завдань для українських далекобійних операцій. За його словами, відповідні питання він обговорив із командуванням Сил оборони.

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Теги: росія США війна Володимир Зеленський Україна переговори

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