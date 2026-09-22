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Латвія відмовилася знімати санкції із російських олігархів Усманова і Фрідмана

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Латвія відмовилася знімати санкції із російських олігархів Усманова і Фрідмана
Російський диктатор Володимир Путін та Алішер Усманов мають давні зв’язки
фото: Financial Times

Через позицію Риги під загрозою опинилося продовження обмежень проти майже трьох тисяч пов'язаних із Росією осіб та організацій

Латвія заблокувала компроміс щодо продовження санкцій Європейського Союзу проти Росії, який передбачав виключення зі списку російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Тепер країнам ЄС необхідно терміново знайти нове рішення, щоб зберегти чинність обмежень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Euractiv.

За даними дипломатичних джерел видання, посли країн ЄС мають відновити переговори у вівторок о 08:00. Це стане останньою спробою вийти з глухого кута до завершення терміну дії санкцій опівночі.

Йдеться про обмеження проти майже трьох тисяч фізичних та юридичних осіб, пов'язаних із Росією. Для продовження санкцій необхідна одностайна підтримка всіх 27 країн Євросоюзу. Минулого тижня їхню дію продовжили лише на сім днів, щоб дати дипломатам додатковий час для пошуку компромісу.

Суперечка виникла через вимогу Франції зняти заборону на в'їзд та розморозити активи Алішера Усманова. Париж пояснив свою позицію міркуваннями «національної безпеки».

За словами дипломатів, французька вимога пов'язана з можливим обміном ув'язненими за участю двох громадян Франції. Один із них перебуває в Азербайджані, де його звинувачують у шпигунстві.

Після цього Словаччина почала вимагати виключення із санкційного списку Михайла Фрідмана. Обидва російські олігархи перебувають під санкціями Європейського Союзу з 2022 року.

В обмін на виключення Усманова та Фрідмана Париж і Братислава погодилися збільшити період продовження санкцій із шести місяців до трьох років. Така поступка мала переконати держави східного флангу ЄС погодитися на компроміс, однак Латвія відхилила запропонований варіант.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга раніше розкритикував можливе виключення двох олігархів із санкційного списку. Він наголосив, що обставини, через які проти них запровадили обмеження, не змінилися.

«Що змінилося? Нічого. Виключення зі списку неприйнятне і надішле Москві неправильний сигнал у той момент, коли тиск необхідно посилювати», – заявив Сибіга.

Дипломати ЄС також висловили занепокоєння можливим компромісом. Один зі співрозмовників Euractiv заявив, що виключення олігархів може створити враження, ніби зняття персональних санкцій можна домогтися шляхом політичного тиску. Інший дипломат застеріг, що така домовленість створила б прецедент, за якого національні інтереси окремих держав можуть переважати над спільною санкційною політикою Євросоюзу.

Нагадаємо, раніше посли країн Європейського Союзу не досягли консенсусу щодо продовження персональних санкцій проти Росії. Через відсутність домовленості держави-члени погодилися тимчасово продовжити обмеження на один тиждень і продовжити переговори.

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Теги: олігархи росія санкції Латвія

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