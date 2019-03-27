Мораєш вперше прокоментував ситуацію навколо своєї натуралізації



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Мораєш не сумнівається, що павелка все врахували ФФУ

Нападник повністю покладається на копетенцію ФФУ

Форвард «Шахтаря» і збірної України Жуніор Мораєш прокоментував ситуацію з можливим порушенням ФФУ статуту ФІФА по натуралізації футболістів.

«Я думаю, все нормально. В Федерації все перевірили, перш ніж я вийшов грати за збірну України», - сказав Мораєш.

Раніше генсек ФФУ Юрій Запісоцький заявив, що немає сумнівів, що громадянство Мораєш отримав не порушуючи вимог ФІФА.

Нагадаємо, португальське видання Mais Futebol сумнівається, що нападник Жуніор Мораєш мав право виступати за збірну України. Можливо, в його випадку порушили Статтю 7 статуту ФІФА «Отримання нового громадянства».

Федерації футболу Португалії та Люксембургу вже надіслали в УЄФА офіційне звернення з проханням переглянути результати відбірних матчів Євро-2020 з Україною.