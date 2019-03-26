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    Найдосвідченіший український арбітр: Нашій збірній знову допоміг суддя

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    Сергій Шебек вважає, що судді допомгли українцям в обох матчах відбору Євро-2020 - Найдосвідченіший український арбітр: Нашій збірній знову допоміг суддя
    Сергій Шебек вважає, що судді допомгли українцям в обох матчах відбору Євро-2020
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    Сергій Шебек прокоментував епізод з призначенням штрафного, який виявився в грі Люксембург – Україна вирішальним

    Експерт, екс-арбітр ФІФА Сергій Шебек коротко, але водночас ємко проаналізував суддівство матчу кваліфікації до чемпіонату Європи-2020 між Люксембургом та Україною.

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    «Знову суддя допоміг – дав штрафний, якого не було. І забили», - сказав Сергій Олександрович.

    «Знову», бо, на думку пана Шебека, на користь України зіграли й арбітри матчу проти Португалії, коли не було призначено одинадцятиметровий у ворота Андрія П'ятова за падіння Дієґу Соузи через контакт з Миколенком.

    Нагадаємо, що прокоментували епізод з призначенням штрафного на післяматчевій прес-конференції й тренери обох команд. «Везіння треба заслужити», - доволі красномовно пояснив ситуацію наставник українців Андрій Шевченко.

    «Фолу не було, коли призначили штрафний перед голом», - уже не натяками, а прямо висловився люксембурзький тренер Люк Гольтц.

    Додамо, що після двох стартових турів кваліфікації Євро-2020 Україна очолює турнірну таблицю групи В з чотирма очками.

     Читайте також: Люксембург – Україна – 1:2: і хто тут «карлик»?

    Джерело:

    Джерело: UA-Футбол

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат Європи Андрій Шевченко Сергій Шебек Люк Гольтц
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