Найдосвідченіший український арбітр: Нашій збірній знову допоміг суддя



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Сергій Шебек вважає, що судді допомгли українцям в обох матчах відбору Євро-2020 Скрін-шот

Сергій Шебек прокоментував епізод з призначенням штрафного, який виявився в грі Люксембург – Україна вирішальним

Експерт, екс-арбітр ФІФА Сергій Шебек коротко, але водночас ємко проаналізував суддівство матчу кваліфікації до чемпіонату Європи-2020 між Люксембургом та Україною.

«Знову суддя допоміг – дав штрафний, якого не було. І забили», - сказав Сергій Олександрович.

«Знову», бо, на думку пана Шебека, на користь України зіграли й арбітри матчу проти Португалії, коли не було призначено одинадцятиметровий у ворота Андрія П'ятова за падіння Дієґу Соузи через контакт з Миколенком.

Нагадаємо, що прокоментували епізод з призначенням штрафного на післяматчевій прес-конференції й тренери обох команд. «Везіння треба заслужити», - доволі красномовно пояснив ситуацію наставник українців Андрій Шевченко.

«Фолу не було, коли призначили штрафний перед голом», - уже не натяками, а прямо висловився люксембурзький тренер Люк Гольтц.

Додамо, що після двох стартових турів кваліфікації Євро-2020 Україна очолює турнірну таблицю групи В з чотирма очками.

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Джерело: UA-Футбол