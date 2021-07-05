Шлях до Олімпіади. Українка побила рекорд 17-річної давнини (відео)

Ганна Рижикова зайняла третє місце на етапі «Діамантової ліги» в Стокгольмі

Українська легкоатлетка Ганна Рижикова знову на п’єдесталі «Діамантової ліги»! Кілька днів тому вона стала срібним призером на етапі в Осло. Її результат на дистанції 400 м з бар’єрами 54,19 секунди став найкращим для неї у сезоні. Проте, як виявилося, Ганна тільки набирає форму. Вже ввечері у неділю, 5 липня в Стокгольмі, Рижикова побила рекорд України, який тримався 17 років. Тепер він становить 52,96 секунди. В Швеції дніпрянка стала третьою, поступившись американці Літтл Шам'є (52,39) та чемпіонці Європи Фемці Бол з Нідерландів (52,37).

Найкращий результат сезону в світі показала Ярослава Магучіх, яка стрибнула у висоту на 2 метри 3 сантиметри (відео).