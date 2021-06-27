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    Українець виборов «бронзу» на чемпіонаті Європи з акватлону

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    Віталій Воронцов є переможцем Кубку Європи з триатлону - Українець виборов «бронзу» на чемпіонаті Європи з акватлону
    Віталій Воронцов є переможцем Кубку Європи з триатлону
    Фото з відкритих джерел

    Віталій Воронцов став одним із найкращих на континентальній першості в Австрії

    Киянин Віталій Воронцов приніс нагороду у скарбничку збірної України з триатлону на першості континенту серед молоді, яка цими днями пройшла в Австрії.

    В абсолютній першості змагань з акватлону, де стартували всі учасники незалежно від вікової категорії, він фінішував у шістці найкращих, а серед молоді здобув бронзову нагороду.

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    У травні Воронцов виграв Відкритий чемпіонат Києва з дуатлону, який проходив на Русанівській набережній. 5-кілометрову бігову дистанцію, 20 км на велосипеді і дві з половиною тисячі бігом він подолав більш ніж на дві хвилини швидше, ніж найближчий переслідувач.

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    Віталій – чемпіон України з триатлону на спринтерській дистанції, переможець Кубку Європи з триатлону ((junior), срібний призер чемпіонату світу з дуатлону (junior), чемпіон Європи з дуатлону та акватлону (junior), бронзовий призер чемпіонату Європи з дуатлону в категорії U23.

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    Теги: Олімпіада триатлон
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    Українець виборов «бронзу» на чемпіонаті Європи з акватлону